Türkiye'nin en iyi haber sitesi

154 nun ni değiştirdi

AA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 13.7.2017 23:19 Güncelleme Tarihi: 13.7.2017 23:21
HSK 154 yargı mensubunun görev yerini değiştirdi

Hakimler ve Savcılar Kurulunun () İdari Yargı Yaz Kararnamesiyle, 154 hakimin yeniden belirlendi.

'nın internet sitesinde yer alan duyuruda, 2017 yılı yaz kararnamesine ilişkin çalışmaların, sonuçlandırılarak karara bağlandığı belirtildi.

Hakimlerin görev yerlerinden ayrılmalarına ilişkin tebligatların yarın mesai bitimine kadar gönderileceği ifade edilen duyuruda, kararnameye ilişkin yeniden inceleme talebi olanların, tebligat yapılmasını beklemeksizin taleplerini en geç 17 Temmuz'a kadar Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) personel ekranından iletmesi istendi.

Duyuruda, şunlar kaydedildi:

"Ataması yapılan meslektaşlarımıza yeni görev yerlerinde başarılar diler, kararnamelerin meslektaşlarımızın ailelerine, yargı teşkilatına ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederiz."

BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
HSK 154 yargı mensubunun görev yerini değiştirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz