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Işık, Suudi Arabistan Savunma Bakanı ile görüştü

AA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 13.7.2017 21:10

Milli Savunma Bakanı Işık, Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Al Suud ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, iki bakan, askeri eğitim ve savunma sanayiinde ortak proje ve faaliyetlerin daha da ileriye götürülmesi konusunda mutabık kaldı.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Muhammed Bin Selman Bin Abdülaziz Al Suud ile dün akşam bir telefon görüşmesi yaptı.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede Işık, Muhammed Bin Selman'ı Veliaht Prens olarak atanmasından dolayı bir kez daha tebrik etti.

Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki savunma işbirliği ve bölgesel konular üzerinde görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, iki bakan, askeri eğitim ve savunma sanayiinde ortak proje ve faaliyetlerin daha da ileriye götürülmesi hususunda mutabık kaldı.

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Işık, Suudi Arabistan Savunma Bakanı ile görüştü
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