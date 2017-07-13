Kurban Bayramı tatili 9 gün mü olacak? Kurban Bayramı ne zaman?

30 Ağustos'un Zafer Bayramına denk gelmesi 31 Ağustos'un Arefe günü olması Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? sorusunun yanıtını arayan vatandaşları heyecanlandırdı. Bu durum Kurban Bayramı tatili 9 gün mü olacak? sorusunu akıllara getirdi. Kurban Bayramının eda edilmesine kısa bir kala plan ve program yapacak herkes Kurban Bayramı tatili 9 gün mü olacak sorusunu soruyor? Kurban Bayramı ne zaman?

KURBAN BAYRAMI TATİLİ BU SENE KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban Bayramı bu sene 1-4 Eylül tarihlerine denk geliyor. Vatandaşlar ise Bayram tatili kaç gün olacak sorusuna yanıt arıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramının resmi tatil ilan edilirse vatandaşlar 30 Ağustos Çarşamba günü Bayram tatiline çıkacak. 31 Ağustos Perşembe günü Arefe günü olarak eda edilirken 1-4 Eylül tarihlerinde ise Kurban Bayramı eda edilecek.

KURBAN BAYRAMI HAKKINDA

İlk kurban

Kur'an-ı Kerim'de yazan bilgilere göre ilk "kurban" tecrübesi Hz İbrahim zamanına uzanmaktadır Allah'a oğlu olması için yakaran Hz İbrahim'in "oğlu olması halinde onu Allah'a kurban edeceğini" söylemesi üzerine kendisine yapılan büyük bir imtihan olarak karşımıza çıkmıştır ilk "kurban" Kur'an-ı Kerim'de bu olay şöyle tasfir edilmektedir:

"İbrahim 'Ey Rabbim, bana iyilerden (bir oğul) ihsan et' dedi Biz de kendisine yumuşak huylu bir oğul müjdeledik Oğlu yanında koşacak çağa gelince, 'Ey oğlum, ben seni rüyamda boğazladığımı gôrüyorum, bir düşün, ne dersin ?' dedi (İsmail) Babacığım, sana ne emrolunuyorsa yap İnşaallah beni sabredenlerden bulacaksın' dedi Her ikisi de Allah'a teslim oldular (Allah'ın emrine boyun eğdiler) İbrahim, oğlunu şakağı üzerine yatırdı Biz de ona şöyle seslendik: 'Ey İbrahim, rüyana gerçekten sadakat gösterdin, şüphesiz ki bu apaçık bir imtihandı' Dedik ve ona (İsmail'e karşılık ) büyük bir kurbanlık fidye verdik Kendisine sonradan gelenler için de iyi bir nam bıraktık Selam olsun İbrahim'e İşte biz iyilik yapanları böyle ödüllendiririz Çünkü 0, bizim mümin kullarımızdandır"

Görüldüğü üzere, Hz İbrahim oğlu yerine kendisine gönderilmiş olan kurbanlık hayvanı kesmiştir Böylelikle de Allah için "insan kurban etmek" gibi kötü bir alışkanlığın önüne geçilmiş, Allah için "kurban kesmek" adeti de günümüze kadar ulaşmıştır

İlk Kurban Bayramı

Kurban Bayramı islami kaynaklara göre ilk kez 624 yılında Medine'de, Hz Muhammed'in müslüman cemaate kıldırdığı "ilk kurban bayramı namazının" ardından vermiş olduğu hutbede kurban kesmenin faziletlerinden bahsetmesi, Allah'a adanarak kesilecek kurbanın kazandıracaklarını açıklaması ile beraber kutlanmıştır Bu tarihten sonra da bu gelenek bayram şeklinde süregelmiştir Hz Muhammed kendisi de ilk Kurban Bayramı'nda 2 kurban kestirmiştir Bunlardan bir tanesinin duasını: "Allah'ım! Bu senin birliğine ve senden bana gelenlere şehâdet eden bütün ümmetim namınadır" şeklinde yaparken diğerinin duasını: "Allah'ım! Bu da, Muhammed ve Muhammed'in ev halkı içindir" şeklinde yapmıştır Bu da aslında kurbanın hem toplumsal hem de bireysel bir yön taşıdığına en güzel örnektir

Kurban Bayramı, müslümanlar tarafından Hicri Takvime göre Zilhicce ayının onuncu gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan bir dini bayram olarak da tanımlanabilir