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'den Demirtaş kararı

DHA

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Giriş Tarihi: 13.7.2017 18:18
Mahkeme'den Demirtaş kararı

'nin tutuklu eşbaşkanı 'a Doğu Beyazıt Asliye Ceza si'nce verilen ilk 5 aylık hapis cezası Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi'nce bozuldu.

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Mahkeme'den Demirtaş kararı
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