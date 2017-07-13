Nedim Şener'den Kılıçdaroğlu'na: Bu söylem onun tarihi ayıbı

"ŞEREFLİ VE ONURLU BİR DURUŞ GÜNÜDÜR 15 TEMMUZ"

"Her şerde bir hayır vardır." diyen Şener, "15 Temmuz, FETÖ'nün kanlı ve terörist yüzünü, bu halkı nasıl katledebileceklerini, bu insanlara devletin silahlarıyla nasıl saldırabileceklerini gösteren çok vahim bir olay. Türk halkı bakımından da çok şerefli ve onurlu bir duruş günüdür 15 Temmuz." değerlendirmesinde bulundu.

AA'ya konuşan Nedim Şener, Türk halkının o gün hem ulusal birliğini kurtardığını hem de bir terör örgütü ve emperyalistlere teslim olmayacağını gösterdiğine dikkati çekerek, bundan sonra da bunun değişmeyeceğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun zaman zaman kullandığı "kontrollü darbe" ifadesine yönelik bir soruya da Şener, bunun siyaseten muhalefet partisi tarafından ortaya atılmış ve altı doldurulmamış bir manevra olduğunu anlattı.

Şener, sadece Akıncı Üssü ve Yurtta Sulh Konseyi iddianameleri okunduğunda darbenin nasıl ince ince planlandığının, operasyonel taktiklerin olduğunun görüldüğünü ifade ederek, hangi birliklerden hangi askerlerin katılıp hangi helikopterle gideceğinin planlandığını ancak bunların hepsinin 16 Temmuz gecesi saat 03.00 için planlandığını söyledi.

FETÖ'cülerin paniğe kapılmasının darbenin öne çekilmesine sebep olduğuna işaret eden Şener, "Öne çekilen darbe de Türk halkının kurduğu bariyere çarptı. O yüzden 'kontrollü darbe' iddiasında bulunanların, bunu ispatlaması gerekiyor. Bu halkın darbeye direnişini, 'kontrollü darbe' deyip onları kıracak şekilde raporlaştırmak ve bunu söylem haline getirmek, siyasi ve hukuki açıdan hiçbir şey kazandırmaz." diye konuştu.

Şener, muhalefet partisinin bu sözlerinden sonra, bundan yararlanan sanıkların olduğunu dile getirerek, bu kişilerin de mevcut yöneticilerin üzerinde şaibe oluşturmak için bunu yaptığını anlattı.

ALTI DOLDURULAMAMIŞ, BOŞ...

Bunun altı doldurulmamış, boş ve siyasi muhalefet açısından söylenen bir şey olduğunu belirten Şener, şöyle devam etti: "Bu, bunu söyleyenlerin tarih boyu ayıbı olarak kalacaktır çünkü ben Nedim Şener olarak da bu halkın bu direnişinin böyle gerçek dışı ifadelerle lekelenmesine izin vermem. Elde veri yokken sadece muhalefet olsun diye bunu yapıyorsanız bu sizin tarihsel ayıbınız olur. Bu bir kere 15 Temmuz'u anlamadığınızı gösterir, anlamadıklarını da ben o geceden biliyorum. 15 Temmuz'u belli kesimlerin anlamadığını ve o ruhu asla görmek istemediklerini biliyorum."