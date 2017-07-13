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ten a, avukattan Gülmen'e!

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 13.7.2017 10:50
Örgütten avukata, avukattan Gülmen'e!

Cezaevinde tutuklu bulunan ve açlık grevi yapan ve Semih Özakça’yı ı Selçuk Kozağaçlı vasıtasıyla terör lerinin yönlendirdiği ortaya çıktı.

Cezaevinde tutuklu bulunan ve açlık grevi yapan ve Semih Özakça, bütün tıbbi müdahale taleplerini reddederken, terör lerinin Gülmen ve Özakça'yı ları vasıtasıyla yönlendirdiği tespit edildi.

Gülmen ve Özakça cezaevi yönetimi tarafından sunulan bütün teklifleri "Avukatlarımıza sormadan adım atamayız" diyerek geri çeviriyor. AİHM'nin Gülmen ve Özakça'nın başvurusu üzerine "Açlık grevini sona erdirin" çağrısı yapmasına rağmen avukatlarının yönlendirmesi ile açlık grevini sonlandırmadılar.

HASTANEYE GİTMEDİLER

24 Mayıs 2017 günü tutuklanarak cezaevine gönderilen Nuriye Gülmen ve Semih Özakça, cezaevi idaresinin ısrarlarına rağmen açlık grevinde oldukları gerekçesiyle verilen yemekleri kabul etmiyor. Cezaevi doktoru tarafından gerekli bilgilendirme yapılara günlük 250 gr şeker, bir adet bal, 10 gr tuz, 2 adet limon, meyve çayı veya bitki çayı ve 0,5 Litre su şişesi ile vitamin ilacı Özakça ve Gülmen'e veriliyor.

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Örgütten avukata, avukattan Gülmen'e!
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