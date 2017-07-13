Örgütten avukata, avukattan Gülmen'e!

Cezaevinde tutuklu bulunan ve açlık grevi yapan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça, bütün tıbbi müdahale taleplerini reddederken, terör örgütlerinin Gülmen ve Özakça'yı avukatları vasıtasıyla yönlendirdiği tespit edildi.

Gülmen ve Özakça cezaevi yönetimi tarafından sunulan bütün teklifleri "Avukatlarımıza sormadan adım atamayız" diyerek geri çeviriyor. AİHM'nin Gülmen ve Özakça'nın başvurusu üzerine "Açlık grevini sona erdirin" çağrısı yapmasına rağmen avukatlarının yönlendirmesi ile açlık grevini sonlandırmadılar.

HASTANEYE GİTMEDİLER

24 Mayıs 2017 günü tutuklanarak cezaevine gönderilen Nuriye Gülmen ve Semih Özakça, cezaevi idaresinin ısrarlarına rağmen açlık grevinde oldukları gerekçesiyle verilen yemekleri kabul etmiyor. Cezaevi doktoru tarafından gerekli bilgilendirme yapılara günlük 250 gr şeker, bir adet bal, 10 gr tuz, 2 adet limon, meyve çayı veya bitki çayı ve 0,5 Litre su şişesi ile vitamin ilacı Özakça ve Gülmen'e veriliyor.