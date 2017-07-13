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... O filmin yönetmeni 'den gözaltında

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN

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Giriş Tarihi: 13.7.2017 09:21 Güncelleme Tarihi: 13.7.2017 09:23
Son dakika... O filmin yönetmeni FETÖ'den gözaltında

haberleri peş peşe geliyor... ve filminin yönetmeni İstanbul'da Üyeliği suçundan gözaltına alındı. Yönetmenliğini yaptığı Uyanış filminde ’ın ailesinin öldürülme sahnesine yer verdiği için büyük tepki toplamış ve provokasyon yapmakla suçlanmıştı.

Hakkında üyeliği suçlaması ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma yürütülen hakkında gözaltı karar verildi.

Bağcılar ilçesindeki ikametinde göz altına alınan Ali Avcı nın evinde arama da yapıldı.

EVİNDEN BYLOCK'ÇU ÇIKTI

Yapılan arama neticesinde ikamette bulunan ikinci bir şahıs olan ve polise ismini Hasan Aslan olarak tanıtan şahıs arama anında ikametten kaçmaya çalıştı.


(İşte Avcı'nın evinde yakalanan firari FETÖ'cü Fetullah Karabiber)

Arbede sonucu yakalanan şahsın yapılan araştırmalarda Yıldız Teknik Ünv. Soruşturmasından firar olan bylock kullanıcısı ve 25.ağır ceza mahkemesince yakalama kararı bulunduğu ve gerçek isminin Fetullah Karabiber olduğu tespit edildi. Şüpheliler İstanbul emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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Son dakika... O filmin yönetmeni FETÖ'den gözaltında
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