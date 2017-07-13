Son dakika... O filmin yönetmeni FETÖ'den gözaltında

Hakkında FETÖ üyeliği suçlaması ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma yürütülen Ali Avcı hakkında gözaltı karar verildi.

Bağcılar ilçesindeki ikametinde göz altına alınan Ali Avcı nın evinde arama da yapıldı.

EVİNDEN BYLOCK'ÇU ÇIKTI

Yapılan arama neticesinde ikamette bulunan ikinci bir şahıs olan ve polise ismini Hasan Aslan olarak tanıtan şahıs arama anında ikametten kaçmaya çalıştı.



(İşte Avcı'nın evinde yakalanan firari FETÖ'cü Fetullah Karabiber)

Arbede sonucu yakalanan şahsın yapılan araştırmalarda Yıldız Teknik Ünv. Soruşturmasından firar olan bylock kullanıcısı ve 25.ağır ceza mahkemesince yakalama kararı bulunduğu ve gerçek isminin Fetullah Karabiber olduğu tespit edildi. Şüpheliler İstanbul emniyet müdürlüğüne götürüldü.