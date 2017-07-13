Sigara kaçakçılarına darbe: 5 gözaltı

Yalova Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekiplerince bugün Yalova merkezli olmak üzere Kocaeli ve Gaziantep illerinde eş zamanlı kaçakçılara yönelik operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, operasyon kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapıldı. Aramalarda, 8 bin 46 paket gümrük kaçağı sigara, 375 kilo nargile tütünü ve aroması, 50 bin adet sigara sarma kağıdı, 77 adet elektronik sigara, 7 adet sigara sarma makinası, 375 adet elektronik sigara likiti, 984 kilo kıyılmış tütün ve 730 bin adet makaron ele geçirilmiştir.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.