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Sigara kaçakçılarına darbe: 5 gözaltı

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 13.7.2017 17:28
Sigara kaçakçılarına darbe: 5 gözaltı

Yalova Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılara yönelik Yalova merkezli 3 ilde düzenlenen operasyon kapsamında binlerce kaçak sigara ve sigara malzemeleri ele geçirildi. Operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekiplerince bugün Yalova merkezli olmak üzere Kocaeli ve Gaziantep illerinde eş zamanlı kaçakçılara yönelik operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, operasyon kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapıldı. Aramalarda, 8 bin 46 paket gümrük kaçağı sigara, 375 kilo nargile tütünü ve aroması, 50 bin adet sigara sarma kağıdı, 77 adet elektronik sigara, 7 adet sigara sarma makinası, 375 adet elektronik sigara likiti, 984 kilo kıyılmış tütün ve 730 bin adet makaron ele geçirilmiştir.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Sigara kaçakçılarına darbe: 5 gözaltı
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