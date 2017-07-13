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Son dakika: Askeri konteyner bölgesinde yangın çıktı

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Giriş Tarihi: 13.7.2017 07:03 Güncelleme Tarihi: 13.7.2017 08:01
Son dakika: Askeri konteyner bölgesinde yangın çıktı

Son dakika haberi... seslerinin kent merkezinden duyulduğu öğrenildi. Kilis - Gaziantep karayolunun 11. kilometresinde yer alan geçici konteyner bölgesindeki çıkan yangınla ilgili Kilis Valiliği'nden açıklama geldi. Valilik, olayda can kaybının yaşanmadığını, 10 askerin ise hafif şekilde yaralandığını duyurdu.

Alınan bilgiye göre, -Gaziantep karayolunun 11. kilometresinde yer alan geçici konteyner bölgesindeki askeri alanda sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Yangın, zaman zaman bölgesinden küçük çaplı seslerinin duyulmasına neden oluyor.

Mühimmat patlamalarının da yaşandığı öğrenilen bölgeye halen itfaiyenin yaklaşamadığı bildirildi.

Patlama seslerinin Kilis kent merkezine kadar geldiği ifade edildi.

Kilis-Gaziantep karayolu saat 04:00'ten bu yana kapalı.

KİLİS VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Kilis Valiliği açıklamasında, can kaybının olmadığını, 10 askerin hafif şekilde yaralandığını belirtti. Valilik, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmalarına başladığını da duyurdu.

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Son dakika: Askeri konteyner bölgesinde yangın çıktı
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