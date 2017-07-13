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Suç örgütü operasyonuna 12 gözaltı

DHA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 13.7.2017 17:30
Suç örgütü operasyonuna 12 gözaltı

?ANTALYA'nın Alanya ve Şanlıurfa'nın Siverek ilçelerinde organize suç örgütlerine yönelik operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'nca cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde organize suç örgütü operasyonu düzenlendi. Alanya merkezli operasyonda Mahmutlar ve Konaklı mahalleleriyle Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi'nde eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramada ise çok sayıda silah ve mühimmat ile bilgisayar dokümanı ele geçirildi. Soruşturma genişletilerek devam edeceği belirtilirken, şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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Suç örgütü operasyonuna 12 gözaltı
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