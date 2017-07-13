TBMM Başkanı Kahraman’dan Meral Akşener’e sert yanıt

TBMM Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı'ndan, Meral Akşener'in "açık mektup" başlığı altında, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a yönelik ifadeleri ile ilgili açıklama yayımlandı.

YAKIŞIKSIZ İFADELER!

Açıklamada, Ramazan'da İstanbul'da İş Dünyası Vakfı tarafından düzenlenen iftar yemeği sonrasında Kahraman'ın ayaküstü birkaç kişi ile arasında geçen konuşmadaki masum bir teşbihin, muhatapları tarafından gündem oluşturmaya ve gündemde kalmaya yönelik art niyetli bir şekilde kamuoyuna yakışıksız ifadelerle yansıtıldığı belirtildi.

"MAL BULMUŞ MAĞRİBİ GİBİ UCUZ VE SEVİYESİZ"

Siyasi literatürde makul karşılanacak, siyasi görüşlerin müşterekliğini ifade eden bir teşbihin zorlamayla bir mağduriyet söz konusuymuş gibi paylaşılmasının, 'mal bulmuş mağribi gibi ucuz ve seviyesiz' bir siyasi polemik konusu yapılma çabasının kabul edilebilir bir durum olmadığının vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

CAHİLLİK VE ART NİYETLİ!

"İki kişi arasındaki fikir ve siyasi söylemlerdeki paralelliği ifade eden bir teşbihi kişilerin mahremiyeti ve özel hayatı ile ilgili olarak algılamak cahillik veya art niyetliliktir.

Toplumumuzun gelenek görenek, örf ve adetlerini göz önüne aldığımızda bir bayanın ağzına alamayacağı, böylesi çirkin sözlerle, Saygıdeğer Meclis Başkanımıza fütursuzca saldırması en hafif ifadeyle edep sınırlarını aşmaktır.

"TAŞERONLUĞA TEŞNE MÜFLİS BİR SİYASETÇİNİN MUHATAP ALINMASI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

15 Temmuz hain darbe teşebbüsü öncesinde "yurtta sulh" ifadesini, yaptığı toplantıların tamamında slogan haline getiren, aynı tarihlerde katıldığı televizyon programlarında, milletvekili olmamasına, herhangi bir siyasi partinin genel başkanı konumunda bulunmamasına ve ufukta da seçim olmamasına rağmen 'Yakında Başbakan olacağım' ifadelerini kamuoyuyla paylaşan, taşeronluğa teşne müflis bir siyasetçinin muhatap alınması söz konusu değildir.

Bu açıklama kamuoyunun gerçekleri öğrenmesi ve doğru bilgilendirilmesi gayesi ile zorunlu olarak yapılmıştır."

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