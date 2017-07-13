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Usta hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 13.7.2017 08:15 Güncelleme Tarihi: 13.7.2017 09:28
Usta gazeteci hayatını kaybetti

Usta bu sabaha karşı hayatını kaybetti.

67 yaşındaki yaza bu sabaha karşı hayatını kaybetti.

Gazeteci yazar Okay Gönensin bu sabaha karşı hayatını kaybetti.67 yaşındaki Gönensin, son olarak Vatan Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapıyordu.

Oktay Gönensin kimdir?

Oktay Gönensin, 1975 yılında Cumhuriyet Gazetesi yazı işlerinde çalışma hayatını başladı. 1981'de gazetenin tek yazı işleri müdürü oldu. Daha sonra Sabah gazetesinde çalışmaya başladı. Sabah gazetesinde çalışırken grubun içerisinde Yeni Yüzyıl gazetesini çıkarmaya başladı. Bu gazetenin Genel Yayın Yönetmeni oldu. Daha sonra Vatan gazetesine geçti ve köşe yazarlığına yaptı. Gönensin'in Can adında bir oğlu var.

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Usta gazeteci hayatını kaybetti
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