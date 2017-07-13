Usta gazeteci Okay Gönensin hayatını kaybetti! Okay Gönensin kimdir?

Uzun yıllar gazetecilik yapan mesleğin duayen isimlerinden Oktay Gönensin sabaha karşı 04:30 sularında hayatını kaybetti.

Oktay Gönensin kimdir?

Oktay Gönensin, 1975 yılında Cumhuriyet Gazetesi yazı işlerinde çalışma hayatını başladı. 1981'de gazetenin tek yazı işleri müdürü oldu. Daha sonra Sabah gazetesinde çalışmaya başladı. Sabah gazetesinde çalışırken grubun içerisinde Yeni Yüzyıl gazetesini çıkarmaya başladı. Bu gazetenin Genel Yayın Yönetmeni oldu. Daha sonra Vatan gazetesine geçti ve köşe yazarlığına yaptı. Gönensin'in Can adında bir oğlu var.

