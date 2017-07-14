15 Temmuz Şehitler Köprüsü, yarın 12:00'den itibaren trafiğe kapatılacak

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün, yarın saat 12:00'den itibaren kapalı olacağı belirtildi. Daha önce kapanış saati 02:00 olarak açıklanmıştı.

15 Temmuz etkinlikleri kapsamında kapanacak yollar açıklandı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü , 15 Temmuz saat 12.00'den itibaren iki yönlü olarak trafiğe kapatılacak. Köprü etkinlikler sona erene kadar trafiğe kapalı kalacak.

15 Temmuz etkinlikleri kapsamında kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar şu şekilde açıklandı:

O-1 Güney Otoyolu Esentepe otobüs duraklarından kapatılarak trafik akışı Büyükdere Caddesi'ne ve Beşiktaş ayrımlarına yönlendirilmek suretiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne trafik akışı verilmeyecek.

Alternatif: Avrupa yakasından Anadolu yakası istikametine gitmek isteyen araç sürücüleri, Sarıyer-Levent ayrımından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü ve Beşiktaş ayrımlarından sahil yolunu takip ederek Avrasya Tüneli'ni kullanabilecek.

Kuzey transit yoldan gelen trafik akışı, TEM Çamlıca bağlantı yolu Ataşehir yanyola verilecek, yanyola verilen trafik akışı Ataşehir ayrımlarına yönlendirilerek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine trafik akışı verilmeyecek.

Alternatif: Anadolu yakasından Avrupa yakasına gitmek isteyen araç sürücüleri, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü - Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrasya Tüneli'ni kullanabilecek.

D-100 Kuzey Karayolu ile Kadıköy Uzunçayır istikametinden gelen trafik akışı güney Çamlıca TEM bağlantı yolu (Sabiha Gökçen Havalimanı Ayrımları)'na yönlendirilerek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne trafik akışı verilmeyecek.

Alternatif: Anadolu yakasından Avrupa yakasına gitmek isteyen araç sürücüleri, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrasya Tüneli'ni kullanabilecek.

Kısıklı Caddesi'nden (Altunizade Köprüsü üzerinden) D-100 kuzey ve güneye katılım kapatılacak.

Alternatif: Kısıklı Caddesi - Nuhkuyusu Caddesi - D100

Mahir İz Caddesi - Altunizade Köprüsü Girişi - Kısıklı istikameti kapatılacak.

Alternatif: D-100 güney yolu

Tophanelioğlu Caddesi ile Fahrettin Kerim Gökay Caddesi kavşağından tünel istikameti D-100 kuzey katılımı kapatılacak.

Alternatif: D-100 güney yol

Şile yolu Libadiye Kavşağı'ndan Vecdi diker Tüneli istikameti kapatılacak.

Alternatif: Libadiye Kavşağı

Üsküdar Oymacı Sokak ile Kuşbakışı Caddesi kavşağından Gümüşyolu ve Kuşbakışı Caddesi istikametine kapatılacak.

Alternatif: Oymacı Sokak - Kısıklı Caddesi

Üsküdar Gümüşyolu Caddesi ile Kuşbakışı Caddesi kavşağından Gümüşyolu ve Kuşbakışı Caddesi istikametine kapatılacak.

Alternatif: İcadiye Bağlarbaşı Caddesi - Kısıklı Caddesi

Beylerbeyi'nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kuzey katılımı kapatılacak.

Alternatif: Üsküdar sahilyolu - Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

Batı Ataşehir Botanik Bahçesi'nden Rıdvan Dedeoğlu Viyadüğü istikametine katılım kapatılacak.