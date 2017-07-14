692 Sayılı yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) yayımlandı

Olağanüstü Hal kapsamında 692 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Kararname ile toplam 7 bin 348 kişi ihraç edilirken, Hakan Şükür ve Arif Erdem'in madalyaları alındı. Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu da ihraç edildi.



Yayımlanan KHK ile İçişleri Bakanlığında bin 486 kişi, Sağlık Bakanlığında 789 kişi, Adalet Bakanlığında 418 kişi, Diyanette 551 kişi, Dışişleri Bakanlığında 45 kişi, Emniyette 2 bin 303 kişi, TRT'de 29 ve Jandarma'da 235 kişi olmak üzere toplam 7 bin 348 kişi ihraç edildi. Adalet Bakanlığında 49 kişi ve Diyanet İşleri Başkanlığında 36 kişi ise göreve iade edildi.

692 SAYILI YENİ KHK İLE GÖREVDEN İHRAÇ EDİLENLER

692 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE GÖREVE İADE EDİLENLERİN TAM LİSTESİ