Başsavcı darbenin yaşandığı gün atandığı geceyi anlattı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde 1 yılın genel değerlendirmesini yaptı. Darbenin yaşandığı gün Diyarbakır'da göreve başlayan Başsavcı Güre, FETÖ'nün hiyerarşik yapısının halen devam ettiğini, yakalanan imamların yerine atamalar yaptığını, ancak mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü söyledi. Güre, "Darbe gecesi 6 uçağın kaçırıldığını tespit ettik. 30 uçağın daha filoda hazır beklediğini belirledik ve kalkışlarına engel olduk, aksi halde büyük bir felaket olurdu" dedi.

FETÖ'nün darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle 1yıllık faaliyet raporu hazırlayan Diyarbakır Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Adliye binasındaki toplantı salonunda basın toplantısı düzenledi. Bir yıl içinde başta TSK, Yargı, emniyet mensubu ve mülki idare amirleri olmak üzere çeşitli meslek gruplarından 5 bin 477 kişi hakkında soruşturma yürütüldüğünü, 897 kişi hakkında tutuklama, 1219 kişi hakkında adli kontrol uygulandığını belirtti. Terör örgütünün finans ayağına yönelik operasyonda ise 10 şirket ile 68 kişi hakkında işlem yapıldığını belirten başsavcı Güre, yine terör örgütünün gizli yazışma programı By Lock'u kullandığı belirlenen 1388 kişi hakkında da terör örgütü üyeliğinden işlem yapıldığını vurguladı.

HÜCRE EVİNDEN İL JANDARMAYI YÖNLENDİRDİLER

Diyarbakır'daki darbe girişiminin, örgüte ait bir hücre evinden örgüt imamlarınca TSK mensuplarına verilen talimatlar doğrultusunda yürütüldüğünü de tespit ettiklerini ifade eden Başsavcı, "Apartman dairesi olan bu evin örgüt imamlarınca kiralandıktan sonra bu eve gelen yaklaşık 30 FETÖ'cü tarafından sabaha kadar kumanda merkezi olarak kullandıklarını belirledik. Bu eve gelen silahlı kuvvetlerin sivil imamı olan ve haklarında soruşturma başlattığımız FETÖ'cülerin gece sabaha kadar halen tutuklu olan İl Jandarma Komutanını telefonla arayarak darbeyi sevk ve idare ettiklerini belirledik" dedi.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU, SESİ KISILDI, KONUŞAMADI

Toplantıda bir anda gözyaşlarına boğulan Başsavcı Kamil Erkut Güre darbe gecesi duygularını ikinci kez yaşadı ve basın toplantısı sırasında sesi kısılıp bir süre konuşamadı. Başsavcı Güre, "Diyarbakır'da 15 Temmuz günü öğleden sonra göreve başladım. Çok yorgun olduğum için lojmana uyumaya gittim. 21.30'da oğlum beni aradı ve baba televizyon izliyor musun diye sordu. Televizyonu açınca köprü işgalini gördüm ve 12 Eylül darbesini de yaşamış biri olarak bunun darbe olduğunu anladım. Sonra öğrenci yurdunda kalan oğlumu tekrar aradım ve sakın arkadaşlarından ayrılma. Birlikte hareket edin, yalnız kalmayın diye telkinlerde bulundum" dedikten sonra gözyaşlarına hâkim olamadı. Başsavcı kente geldiği için darbe girişiminin olması nedeniyle kimseyi tanımadığını ve bu nedenle Başsavcı vekilini arayıp bir kriz masası oluşturduklarını belirterek, "O gece Kolordu Komutanı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığını aradık, kimseye ulaşamadık. Sadece Jandarma Bölge Komutanı Musa Çitil telefonumuzu açtı" dedi.

30 UÇAĞIN KALKIŞINA ENGEL OLDUK AMA SEMİH TERZİ KAÇTI

Gecenin ilerleyen saatlerinde 6 uçağın 8. Ana Jet Üssünden kaçırıldığını tespit edince Kolordu Komutanına ikinci kez aradığını belirten Başsavcı, "Kendisini çağırdık. Geldiğinde kendisine sıkıyönetim komutanı olarak darbe listesinde ismi olduğu için darbe soruşturması başlattığımızı, kendisi hakkındaki gözaltı kararını da şimdilik ertelediğimi ilettim. Savaş uçaklarının sayısını sorduğumda bana 30 uçak olduğunu söyledi. Terörle Mücadeledeki konumu itibariyle uçakların özelliği, bomba ve mühimmat özellikleri, pilotların tecrübelerini dikkate aldığımızda bu uçakların kalkışına engel olmak için üssü girmek istediğimizi bildirdim. Kolordu Komutanı (Korgeneral İbrahim Yılmaz halen tutuklu) bana oraya girmememiz konusunda ısrarcı oldu ve bizi 5 saat boyunca oyaladı. Oraya girdiğimiz taktirde kötü sonuçların doğabileceğini söyleyip sürekli engel oldu. Gece girmemiz gereken üsse ancak sabah 08.00'de girebildik. Gecikmeli girdiğimiz için Silopi'den Diyarbakır'a gelen darbeci General Semih Terzi Ankara'ya gitmişti. Beraberindeki kendisine bağlı özel kuvvetler timini de yine kolordu komutanı korumak amacıyla gözaltına alınmalarına engel olmak için onları kara yoluyla 8. Ana Jet Üssünden 7. Kolordu Komutanlığına getirdi ve Kolordu Komutanı darbe gecesi bize her türlü engeli çıkardı. Darbenin yaşandığı geceden 5 gün sonra başka bir soruşturma ile ilgili Adliye'nin geriye dönük dış güvenlik kamera görüntülerini izlerken Kolordu Komutanının Adliye binasına normal olmayan bir silahlı teçhizatlı kuvvetle adliye binasının etrafını saracak biçimde geldiğini tespit ettik" dedi.

HİYERARŞİK YAPI DEVAM EDİYOR

FETÖ'nün hain, sinsi bir terör örgütü olup son bir yıl içinde önemli operasyonlarla belinin kırılmış olmasına rağmen hiyerarşik yapısının halen devam ettiğini anlatan Başsavcı Kamil Erkut Güre, "Yakalanan il imamlarının yerine atamalar yapıyorlar. Finans ayağını önemli derecede çökerttik. Ancak örgüt yapı itibariyle halen ayakta kalmaya çalışsa da bu konuda kararlı operasyonlarımız sürecek. Etkin pişmanlık ve itirafçılığı teşvik etmemiz sebebiyle yapımının önemli şifrelerini çözdük operasyonlarla ciddi sonuçlar elde ettik" diye konuştu.