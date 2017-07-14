‘Beyaz Saray haber vermeme rağmen yavaştı’

ABD'nin başkenti Washington'da Bahçeşehir Üniversitesi'nin Washington kampüsüne bağlı düşünce kuruluşu Global Policy Institute'te "Türkiye'de Başarısız Darbe: 1. Yıl" adlı konferans düzenlendi. İki oturumda düzenlenen panelde konuşma yapan Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç
, 15 Temmuz'daki başarısız darbe girişimi sırasında ABD'de yaşadıklarını anlattı.
Büyükelçi Kılıç, darbe gecesi Beyaz Saray'ın ve ABD'li siyasetçilerin bazılarının iyi bir sınav veremediğini söyledi. İstanbul'da köprüde yaşananları kendisini Washington saatiyle öğleden sonra arayan bir bakandan öğrendiğini söyleyen Kılıç, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde tanıdığı bazı generallere ulaşarak bunun bir darbe olduğunu anladığını vurguladı. Kılıç şunları söyledi: "Haberi alır almaz Beyaz Saray ile irtibata geçtim. Türk demokrasisi ve hükümetine destek veren bir açıklama yapmalarını istedim. Öğleden sonra geç saatlere kadar Beyaz Saray'dan Türk demokrasisini savunan bir açıklama gelmedi. Bu o gün yaşadığım en büyük hayal kırıklığıydı"
"ABD SALAKÇA AÇIKLAMALAR YAPTI"
Aynı panelde söz alan ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey, o gece Beyaz Saray'da büyük bir kafa karışıklığı olduğunu söyledi. Jeffrey, "ABD bu darbeyi desteklemedi ve istemedi. Fakat darbeye tepki yavaştı. Çünkü Obama her konuda yavaştı. Ne olduğuna dair kafa karışıklığı vardı. Bu yüzden ABD hükümetinden salakça açıklamalar geldi" dedi.