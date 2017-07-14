FETÖ ve DEAŞ! İki kanlı örgütün kirli ittifakı!

İŞTE İDRİS KARDAŞ'IN BUGÜNKÜ YAZISINDAN BAZI BAŞLIKLAR:

İşte tam da o günlerde Türkiye'nin DEAŞ ile ilişkili olduğu tezviratları yayılmaya başlandı. Bilal Erdoğan'ın bir ciğercide fotoğrafları DEAŞ teröristleri ile çekilmiş olarak dünyaya sunuldu. Suriye sınırında deterjan üreten firma Türkiye devleti tarafından DEAŞ'a kimyasal silah gönderen depo olarak anlatıldı dünyanın önemli gazetelerinde. Bu algının alıcısı çoktu. PKK, DEAŞ ile savaşan "dünyanın kurtarıcısı" ama Türkiye ve özellikle ailesiyle birlikte Recep Tayyip Erdoğan da DEAŞ ile birlikte hareket eden "İslami otoriter" algısı çok güçlü bir şekilde yayılmaya başladı. Bu algıları yayanlar arasında PKK ve medyası ama özellikle algı operasyonlarını iyi kullanabilen, Batı lobilerinde çok güçlü olan FETÖ medyası ve onların düşünce kuruluşu adı altındaki merkezleri devreye girdi. Birlikte hareket ettiler. Daha sonra MİT tırlarının DEAŞ'a silah taşınıyor diyerek durdurulması hadisesiyle birlikte FETÖ sadece algı operasyonları yapmıyor ayrıca operasyonun bizatihi kendisini oluşturmakta da çok ciddi çaba harcıyordu.

DEAŞ Kobani'ye saldırıyor haberleri ile birlikte PKK'nın Batı başkentlerinde artan popülaritesi sonucunda Türkiye'de iç savaş deneyimi yaşatmaya çalıştılar. Bir gecede Yasin Börü ve arkadaşlarının da aralarında olduğu 50 kişi barbarca öldürüldü ve Güneydoğu'da FETÖ'ye biat eden emniyet birimlerinin de dahli olduğu büyük bir çatışma sarmalının eşiğinden dönüldü.

Kobani kırılması ile birlikte PKK ve FETÖ medyası ile bunları temel alan uluslararası medya DEAŞ ile AK Parti arasında ilişki kuran algı operasyonunu son sürat devam ettirdiler. Bu algı operasyonlarının devam ettiği günlerde hendekler ile birlikte Türkiye'nin Doğu'sunda özerlik ilan etmeye giriştiler. Hendekler kazılmaya ve özerlik ilanları yayılmaya başladığı günlerde Demirtaş'ın Vice News'a verdiği röportajdan şu sözler operasyonun amacını da açık ediyordu. "Bir tür Türkiye'nin de IŞİD'i AKP'dir. Ona karşı da demokrasi mücadelesini yürütmek zorundayız."

Bu söylem AK Parti'yi basit bir sıkıştırma hamlesinden daha büyük amaçlara hizmet ediyordu.

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