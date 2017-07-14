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ve 'in ları alındı!

AA

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Giriş Tarihi: 15.7.2017 00:20 Güncelleme Tarihi: 15.7.2017 00:30
Hakan Şükür ve Arif Erdem'in madalyaları alındı!

Firari 'cü futbolcular  ve 'ün ları alındı

Olağanüstü hal kapsamında (OHAL) kamu görevinden çıkarılanlar ve göreve iade edilenlere ilişkin listelerin de bulunduğu 692 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (), Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

HAKAN ŞÜKÜR VE ARİF ERDEM'İN MADALYALARI ALINDI

Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan ve listede yer alan kişilere 2933 Sayılı ve Nişanlar Kanunu kapsamında verilmiş madalyalar geri alınacak.

Bu kapsamda yayımlanan KHK ile 2933 Sayılı Madalya ve Nişanlar Kanunu kapsamında ve 'e verilen madalyalar geri alındı.

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Hakan Şükür ve Arif Erdem'in madalyaları alındı!
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