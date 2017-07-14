Hava imamı 2015’te Kemal Batmaz oldu

FETÖ'nün "Hava Kuvvetleri Komutanlığı" yapılanmasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Üst rütbeli şahıslardan sorumlu imamı İbrahim Yakut, emekli tuğgeneraller Koray Uz ve eski New York Ataşesi Semih Koşucuoğlu'nun da aralarında bulunduğu 15 isim şüpheli oldu.
İstanbul Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay tarafından hazırlanan iddianameye emekli Hava İstihbarat Kurmay Albay Selçuk Başyiğit'in itirafları damga vurdu. Kendisinden sorumlu olan güncel FETÖ imamlarını deşifre eden Başyiğit, firari TSK imamı Adil Öksüz ve Akıncı Üssü'nde yakalanan Kemal Batmaz
'la ilgili önemli bilgiler paylaştı.
FLASH BELLEĞİN SIRRI DA ÇÖZÜLDÜ
Selçuk Başyiğit, 2010-2012 yıllarında Hava Kuvvetleri imamının firari Adil Öksüz olduğunu, 2015-2016 yıllarında ise bu görevi, Akıncı Üssü'nde yakalanan Kemal Batmaz'ın yürüttüğünü söyledi.
Soruşturma kapsamında, 11 Aralık 2006'da İzmir'de askeri bir personel tarafından belediye otobüsünde düşürülen ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ulaştırılan flash belleğin sırrı da çözüldü. İddianameye göre belleğin içinde örgüte mensup havacı astsubay ağırlıklı bir liste bulunuyordu.