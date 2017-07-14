İlk keşfi Trabzon maçında yapmışlar

BUGÜN NELER OLDU

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Terör Polisi, bölücü terör örgütü PKK'ya büyük bir darbe daha vurdu.İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Hakkari ve Kocaeli'nde sansasyonel saldırı hazırlığındaki 44 şüpheli yakalandı. 161 kilo patlayıcı ele geçirildi.İstanbul Valisi Vasip Şahin, terör örgütü PKK'nın Beşiktaş'ta maç çıkışı Vodafone Park Stadı yanında gerçekleştirdiği terör saldırısı öncesinde keşif yapan ve saldırının organizatörü olan kişilerinde yakalandığını açıkladı.Gözaltına alınanlardan Mehmet E.T.'nin örgütün sözde özel kuvvetler hücresinin bir numarası olduğu, saldırının organizatörü olduğu ve gerekli patlayıcıları temin ettiği öğrenildi.Gözaltına alınan Zozan K. saldırı için keşfi yaptı. Zozan K., hain saldırının gerçekleştirildiği 10 Aralık 2016'daki Beşiktaş- Bursaspor maçından bir ay önce 5 Kasım 2016'daki Beşiktaş- Trabzonspor maçında keşif yaptı.PKK'nın sabıkası olmayan kişiler arasından seçtiği Zozan K.'nin yakalandığı adreste 2016-2017 sezonunda İstanbul'da oynanan önemli maçların listesi çıktı. Teröristlerin saldırıyı Fenerbahçe maçında yapmayı planladıkları ancak güvenlik önlemi nedeniyle iptal ettikleri belirlende. Yine Vezneciler'de 6'sı polis 12 kişinin şehit olduğu saldırıyı gerçekleştiren Gülşen B. (24) de gözaltına alınınlar arasında.