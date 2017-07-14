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'dan 'ye kritik ziyaret!

İHA

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Giriş Tarihi: 13.7.2017 23:22 Güncelleme Tarihi: 14.7.2017 01:49
Katar'dan Türkiye'ye kritik ziyaret!

 Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani bu gece 'ye geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Al Sani'yi kabul edecek

Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani, 13-14 Temmuz 2017 tarihlerinde 'ye ziyaret gerçekleştirecek.

13-14 Temmuz tarihlerinde Türkiye'de bulunacak olan Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesi ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesi öngörülüyor. Ziyaret vesilesiyle gerçekleştirilecek temaslarda Katar'la ikili ilişkilerin yanısıra güncel, bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınacağı öğrenildi.

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Katar'dan Türkiye'ye kritik ziyaret!
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