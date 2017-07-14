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'nın hakaret içeren leri ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 14.7.2017 20:02 Güncelleme Tarihi: 14.7.2017 20:17
Metin Hara'nın hakaret içeren tweetleri ortaya çıktı

ile yaşadığı aşkla gündeme gelen 'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği ler ortaya çıktı.

Son günlerin çok konuşulan ismi 'nın gezi parkı paylaşımları, da büyük ses getirdi. Hara'nın Gezi Parkı eylemlerinde attığı leri ortaya çıkaran sosyal medya kullanıcıları Metin Hara'yı eleştirilerin hedefi haline getirdi.

Gezi Parkı olaylarında dönemin Başbakan'ı 'ı hedef alan tweetlerinin ortaya çıkmasıyla sosyal medyada Metin Hara'ya büyük tepki gösterildi. Kitaplarında huzur, barış ve aşktan bahseden Metin Hara'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında attığı tweetlerinde kendisiyle çeliştiği görüldü.

İşte Metin Hara'nın büyük tepki gören tweetler'i...

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Metin Hara'nın hakaret içeren tweetleri ortaya çıktı
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