Sevan Nişanyan cezaevinden kaçtı

Sevan Nişanyan Foça açık cezaevinden firar ederek yurt dışına çıktığı iddia edildi.



"KUŞ UÇTU"

Nişanyan, firar ettiğini Twitter hesabından "Kuş uçtu" ifadesini kullanarak duyurdu

Nişanyan hakkında SİT alanındaki araziye izinsiz ev yaptığı gerekçesiyle dava açılmış ve yargılamanın sonunda 11,5 yıl kesinleşmiş ceza verilmişti.



CEZAEVLERİNDE NELER OLUYOR?

Darbecii teröristin 'Kahraman' anlamına gelen 'Hero' yazılı tişört giymesi skandalını ardından 'Nişanyan'ın cezaevinden göz göre göre kaçması ve sonrasında dalga geçer gibi bir tweet atmasıyla cezaevlerindeki zafiyet bir kez daha tartışma konusu oldu.