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Son dakika: 11 ilde operasyon başladı

Giriş Tarihi: 14.7.2017 14:50 Güncelleme Tarihi: 14.7.2017 14:56
Son dakika: 11 ilde operasyon başladı

Kocaeli merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu başladı. 22 muvazzaf subaydan 16'sı gözaltına alındı.

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Son dakika: 11 ilde operasyon başladı
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