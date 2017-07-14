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'den 'ın ifadelerine sert tepki!

AA

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Giriş Tarihi: 14.7.2017 19:06 Güncelleme Tarihi: 14.7.2017 19:34
Türkiye'den Çipras'ın ifadelerine sert tepki!

, " Başbakanı Aleksis ’ın, 13 Temmuz günü Selanik’teki basın toplantısında bir soruya cevaben ülkemize yönelik olarak kullandığı bildirilen yakışıksız ifadeler şayet doğruysa bunları aynen iade ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 'ın 'ye ilişkin ifadeleri hakkında, " Başbakanı Aleksis Çipras'ın 13 Temmuz günü Selanik'teki basın toplantısında bir soruya cevaben ülkemize yönelik olarak kullandığı bildirilen yakışıksız ifadeler şayet doğruysa bunları aynen iade ediyoruz. Bu tür ifadeler Başbakan Çipras'ın ne şahsına ne de makamına yakışmaktadır. Bu vesileyle Yunanistan'da yetkili makamlarda bulunanların ülkemizi de ilgilendiren konularda sorumlu tutum sergilemeleri beklentimizi yineliyoruz." ifadesine yer verildi.

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Türkiye'den Çipras'ın ifadelerine sert tepki!
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