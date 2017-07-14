Türkiye'den Çipras'ın ifadelerine sert tepki!

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Çipras'ın Türkiye'ye ilişkin ifadeleri hakkında, "Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın 13 Temmuz günü Selanik'teki basın toplantısında bir soruya cevaben ülkemize yönelik olarak kullandığı bildirilen yakışıksız ifadeler şayet doğruysa bunları aynen iade ediyoruz. Bu tür ifadeler Başbakan Çipras'ın ne şahsına ne de makamına yakışmaktadır. Bu vesileyle Yunanistan'da yetkili makamlarda bulunanların ülkemizi de ilgilendiren konularda sorumlu tutum sergilemeleri beklentimizi yineliyoruz." ifadesine yer verildi.

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