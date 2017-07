Unutmamak için demokrasi nöbetine

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Kongre Merkezi'nde düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı'na katıldı. Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmadan satırbaşları şöyle:15 Temmuz gecesi evladını, eşini, çocuğunu darbecilerin üzerine gönderenler aynı duygular içindeydi. İşte Safiye kardeşimi dinlediniz, bakın orada kaç tane asker var. Ellerinde silahlar var. Ya onlardan yoğurt olmaz be. Terbiyesizler, karşınızda tek başına bir bayan var, elinde silah mı var? Hiçbir şey yok. Siz onu ölümle tehdit ediyorsunuz. Yürek meselesi bu yürek, kürek değil. İşte Çanakkale'yi anıyoruz değil mi? İşte bundan sonra 15-16 Temmuz da aynı şekilde anılacak. 15 Temmuz bizim yeni Çanakkale'miz, Sakarya'mızdır.Devletlerin ve milletlerin tarihlerinde geleceklerine yön veren kritik dönüm noktaları vardır. 15 Temmuz böyle bir tarihtir. Bundan sonra hiçbir şey 15 Temmuz öncesi gibi olmayacak. Tek parti döneminin zulmünü yaşayan milletimiz bir daha böyle bir zillete asla rıza göstermeyecektir. 27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat darbesinin mahcubiyetini yaşayan milletimiz bir daha asla böyle bir mihnete maruz kalmayacaktır.15 Temmuz ile onun ayrılmaz bir parçası olarak gördüğüm bölücü terör örgütünün saldırılarıyla etrafımızı kuşatmaya yönelik sinsi oyunlarla gördük ki artık ya olacağız ya öleceğiz. Bu sebeple 2023 hedefleri bir kalkınma programının çok ötesinde anlamlara sahiptir. 200 yıldır gerileyerek geldiğimiz yerin bir tarafı uçuruma, bir tarafı yalçın sırtlara açılıyor. Gidecek yerimiz kalmadı. Sınırlarımız, Misak-ı Milli'mizin dahi gerisinde olmasına rağmen, halen bize rahat vermiyorlarsa artık geriye değil, ileriye bakma zamanı gelmiş demektir.Bir insanın canından daha değerli neyi vardır? Eğer şehitlerimiz en değerli varlıklarını gözlerini kırpmadan, ülkemizin ve milletimizin geleceği için feda etmişlerse bize düşen görev onların davasına sahip çıkmaktır. FETÖ 'nün ihanetini unutmayacağız, unutturmayacağız.Darbe girişimini fiilen yürütenleri, arka planda onları yönetenleri, darbecilere destek olanları asla unutmayacağız, unutturmayacağız.15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece yarısı 00.13'te okunan salalarla başlayıp 16 Temmuz'u 17'sine bağlayan gece yarısına kadar sürecek demokrasi nöbetlerini resmen ilan ediyorum. Ülkemizin 81 vilayetindeki tüm vatandaşlarımı tıpkı 1 yıl önce olduğu gibi demokrasi nöbetine davet ediyorum. Bu nöbetleri her yıl tekrarlamamız çok önemli.Önce bizi küçümseyerek milletten uzak tutmaya çalıştılar. Bunu başaramayınca cezaevine attılar. Netice hizmet etmemizi engellemeye kalktılar. Sonunda işi 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi canımıza kast etmeye kadar götürdüler. Bu fakirin canını alınca Türkiye'yi teslim alacaklarını sandılar.Bizim bizden başka dostumuz yok. ABD'de 15 Temmuz ile ilgili ilanlara beyefendiler müsaade etmedi. G20 zirvesine gittik, vatandaşlarımızla buluşmamıza izin vermediler.Lafa geldiği zaman düşünce özgürlüğünden bahsediyorlar. Ne özgürlüğü ya?Batı bize ne diyor? Hani diyor belge. Daha ne belgesi olacak? 250 şehidim var, 2 bin 193 gazim var, ne belgesinden bahsediyorsun. Şu anda yargılanıyorlar. Türk mahkemelerinde bunların yargılanması gerekir, Alman mahkemelerinde değil. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün bir dizi görüşmede bulunmak üzere Türkiye'ye gelecek Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek. Kabulde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konular ele alınacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan, salona girişinde, "İşte asker işte komutan, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye seninle gurur duyuyor" sloganlarıyla karşılandı. Program, sala ve Kuranı Kerim okunmasıyla başladı. 15 Temmuz şehitleri için seslendirilen şiir salondakileri duygulandırdı. Ekranda 250 şehidin isimleri tek tek yansıtıldı ve sonunda "Vatan size minnettar" yazısı yer aldı. Bu esnada şehit yakınları ve gaziler gözyaşlarına hakim olamadı. Programa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra eşi Emine Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım , TBMM Başkanı İsmail Kahraman Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, bakanlar ve kuvvet komutanları katıldı.FETÖ'nündarbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki bombalı saldırıda şehit düşen polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un babası Ali Oruç, gözyaşları içinde yaptığı konuşmasında, "İkiz evlatlarım Ahmet ve Mehmet 24 Ağustos 1990 Cuma günü dünyaya geldi ve 15 Temmuz Cuma günü şehit olarak Allah'ın rahmetine kavuştular. Bu vatan için şehit olan bu iki evladımla gurur duyuyorum. Ahmet sağ gözüm, Mehmet sol gözümdü. Mevlam bana sabır vermektedir, mekanları cennet olsun. Oruç, şehit çocukları için yazdığı şiiri okurken Cumnurbaşkanı Erdoğan da gözyaşlarını tutamadı. İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde darbeciler tarafından ayağından yaralanan gazi Safiye Bayat ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Başgazim" diyerek hitap ederek "Bizim 15 Temmuz'dan öncemiz yok 15'ten sonramız var. Çünkü o hainler bizden görünüp gibi bizi inandırdılar. Duygularımızı çaldılar. Asker üniformalarımızı çaldılar. Silahlarımızı, tanklarımızı, toplarımızı ele geçirdiler" dedi.CumhurbaşkanlığıKülliyesi'ndeki törendekonuşan Başbakan BinaliYıldırım'ın sözlerindensatırbaşları ise şöyle:Sizler 15 Temmuzgecesi Türkiye'nin birlikve bütünlüğünü korumakiçin can veren, kan verenaziz şehitlerimizin bizlereemanetisiniz. Sizler tanka,topa, tüfeğe, mermilere göğsünüsiper eden aziz gazilerimizsiniz.Her biriniz15 Temmuz'un karanlığınıaydınlatan birer yıldızsınız.Bu toprakların değerinedeğer katan cevhersiniz.Başkomutanımız,Sayın Cumhurbaşkanımızınliderliğinde Edirne'denKars'a 7 bölgede, 81 ilde, 80milyon vatandaşımızla birliktevatan hainlerinin karşısındahep beraber dimdikolduk, bir yürek olduk.15 Temmuz gecesi bu vataniçin toprağa düşen aziz vatanevlatlarının her birinin adınıtıpkı Çanakkale, Kıbrıs,İstiklal Savaşı şehitleri gibiher daim anacağız.Artık yeni bir dönemdeyiz.Bu dönemde memleketinsahibi de millettir.Milletimiz hiçbir kutsalıolmayan bu FETÖ cinayetşebekesinin tamamen bertarafedildiğini mutlaka görecek.Asker kılığına girmiş buteröristlerin hak ettiği cezahukuk devleti ilkesiyle mutlakatahakkuk edecektir.Mahkemelerde tiyatro oynamalarışehit yakınlarının,gazilerin, milletin aklıylaalay etmeleri onları o hazinsondan asla kurtaramayacaktır.Demokrasiden hakve özgürlükten, hukuktan,adaletten taviz vermedenbu meselinin de üstesindengeleceğiz. Bugünekadar hiçbir dayatmadan,hiçbir tehditten korkmadık,çekinmedik. Hiçbir güç bizimilletimiz için çıktığımızbu yoldan asla döndüremez.Sayın Cumhurbaşkanımızınliderliğiyle milletimizin desteğivar olduğu müddetçeTürkiye'nin sırtını hiç kimseyere getiremez.TBMMBaşkanı İsmail Kahraman ise şunları söyledi: "O gece sonucunda ortaya çıkan tablo, milli birlik ve bütünlüğümüzün sağlamlığı, kaviliği, halkımızın demokrasiyi özümsemiş olduğunun ispatı, darbelerin önünü kapattı. Biiznillah bir daha Türkiye'de darbe ile karşılaşmayacağız. Öyle eline bildiri alan bir silahlı güç veya bir ekip, idareye el koydum diyemeyecek. O gecenin ana mimarı, o zaferin bir numarası Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Milletimizi meydanlara çağırdı. Meydanlar doldu. Hangi partiden olursa olsun. Milletini, devletini yok eden bir güruha karşı direnişini gösterdi. Beyni ütülenmiş, kalbi satılmış, vicdandan mahrum bir insanın kukla olarak kullanıldığı bu harekette de toplumun kendine gelmesi sağlanmış oldu."GenelkurmayBaşkanı Orgeneral HulusiAkar, "En büyük asker bizimasker"' sloganlarıyla kürsüyegelerek şunları söyledi:"Asker elbisesi içine girmişeli kanlı caniler vatansavunması için düşmanakarşı kullanılmak üzeretedarik için harp ve malzemelerini15 Temmuz'dazalimce masum vatandaşlarımıza,demokrasimizinve bağımsızlığımızın simgesikurumlarımıza karşı kullandı.İhanet şebekesi mensuplarıasil Türk milletininyüksek toplumsal vicdanındayargılandıkları gibi adaletkarşısında da hesap verecekve layık oldukları en ağırcezayı alacaklardır."