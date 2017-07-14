Utanmaz hainler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz
'da Marmaris'te kaldığı otele saldırı düzenleyen 1'i firari 37 darbeci askerin de aralarında bulunduğu 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın 3'üncü duruşması dün Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Darbeci askerlerden, MAK timinde görevli Astsubay Gökhan Güçlü'nün hero (Kahraman) yazılı tişört giymesi duruşma salonunda sert tartışmaların yaşanmasına neden oldu.
SAVCI 'ÇIKARSIN' DEDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatlarından Mustafa Doğan, "Bu salonda vatan hainliği yapanlar kendilerini kahraman gibi göstermeye çalışıyor. Tişörtün üzerinde 'hero' yani Türkçesi "kahraman" yazıyor.
Kendilerini kahraman ilan etmeye çalışıyorlar. Bunlar devlete meydan okumaya devam ediyorlar. Tişörtün çıkartılmasını talep ediyorum" dedi.
Sanık avukatlarının açıklamaları üzerine sert tartışmalar yaşanınca, duruşmaya 10 dakika ara verildi.
Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, aranın ardından Gökhan Güçlü'yü "Gel bakayım buraya" diyerek kürsüye çağırdı. Tişört tutanağa geçirildi. Cumhuriyet Savcısı Ali Cenk, darbeci hainin üzerindeki tişörtle ilgili verdiği mesaj itibariyle duruşma kültürüne uymadığını, söz konusu tişörtü değiştirmesi sonrası duruşmaya alınmasını, aksi takdirde duruşmadan uzaklaştırılmasını istedi.
SALON BOŞALTILDI
Güçlü'den, güvenlik güçleri tarafından getirilen yedek tişörtü giymesi istendi. Güçlü'nün bu karara gülmesi üzerine Mahkeme Başkanı, sanığın mahkeme disiplinine uygunsuz şekilde davrandığını kayda geçirdi.
Jandarma tarafından salondan çıkartılan Güçlü, "Cezaevinden bana üç tişört verildi, bunu giydim. Müşteki avukatları hangi tişörtü giymemi istiyorsa getirsinler onu giyeyim. Bu tişörtü bana cezaevi yönetimi verdi" dedi.
Cumhurbaşkanı avukatlarının tepki göstermesi üzerine, salonda tartışma çıktı. Bu sırada bazı sanık ve sanık yakınlarının alkış tutması üzerine, tartışmalar daha da büyüdü. Mahkeme Başkanı da salonu boşalttı.
Öte yandan 'hero' yazılı tişört için darbeci sanıkların kaldığı cezaevi yönetimi hakkında inceleme başlatıldı. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü de, benzer durumların yaşanmaması için talimat verdi.
Sosyal medyada yaşananlara büyük tepki gösteren vatandaşlar, hainlerin tek tip kıyafet giymesi gerektiğini dile getirdi.
#DarbecilereTuruncuTulum etiketi altında binlerce paylaşım yapıldı.
Suikast timindeki hainlerden Astsubay Gökhan Güçlü'nün tişörtünde hero (kahraman) yazısı yer aldı.
ŞEHİTLERE SAYGISIZLIK
AK Parti Milletvekili Nihat Öztürk, sanıkların söz konusu tişörtle duruşmaya gelmesinin şehitlere büyük saygısızlık olduğunu belirterek, "O hainler hangi tiyatroyu sergilerse sergilesinler, Türk adaletinden kaçamayacaklar" dedi.
Duruşmada daha sonra dönemin SAT Komutanı Mustafa Turhan Ecevit tanık olarak dinlendi. "Bu personel, hırsız gibi hareket edip birliği yağmalamıştır" diyen Ecevit, şunları kaydetti: "Arkadaşlarının ve cephaneliğin kilitlerini kırarak malzemeleri alıp gitmişler. SAT'ın tarihinde böyle bir şey yok. 2015'ten bu yana SAT personeli siyah kıyafet giymiyor." Bu arada sanıklardan birinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatlarını "Dışarıda görüşelim" diyerek tehdit etmesi üzerine yaşanan gerginlik nedeniyle duruşma bugüne ertelendi.
MENFEZDE YAKALANMIŞTI
Mahkeme salonuna, 'HERO' yazılı tişörtle giren eski Atsubay Gökhan Güçlü, Çiğli imamı olarak aranan Astsubay Zekeriya Kuzu ile birlikte Marmaris-Muğla karayolu üzerinde bir menfezde yakalanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimini gerçekleştiren Astsubay Güçlü, Bornova 2. Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'nda özel olarak eğitilmişti. Güçlü ve kaçan diğer FETÖ'cü teröristleri bulmak için ormanlık alanlarda, denizde ve koylarda, Marmaris şehir merkezinde günlerce arama yapılmıştı.
HAİNLER İÇİN DARAĞACI KURULDU
Suikast timi adliyeye getirilmeden önce çok sayıda vatandaş protesto gösterisinde bulundu. Darbeci askerlerin görebileceği yere darağacı kuran vatandaşlar, "İdam isteriz" sloganları attı. Cezaevi aracından ilk önce suikast timini kuran eski Binbaşı Şükrü Seymen indi. Meydana kurulan darağacını gören Seymen etrafa küfürler savurdu. 3 asker Seymen'i güçlükle kontrol altına aldı. Meydana darağacının kurulduğunu gören diğer darbeci askerler cezaevi aracından inmedi. Yaklaşık 20 dakika boyunca cezaevi aracında oturan darbeciler araçtan otopark girişinde indi.