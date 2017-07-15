Son dakika! 15 Temmuz etkinlikleri nedeniyle 15 Temmuz Şehitler köprüsü trafiğe kapatıldı

15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinliklerinin yapılacağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapılan hazırlıklar havadan görüntülendi.

15 Temmuz hain darbe girişimin birinci yıl dönümünde, direnişin en çok yaşandığı yerlerden biri olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde hazırlıklar devam ediyor.

Saat 12.00 itibariyle araç trafiğine kapatılan Köprü'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinliklerinin hazırlıkları yapılıyor. Yapılan hazırlıklar havadan da görüntülendi.

METROBÜS GÜZEGAHLARI DEĞİŞTİ

İETT'den yapılan açıklamada, "15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü Anma Etkinlikleri kapsamında, 15 Temmuz 2017 Cumartesi günü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapalı olacağından İETT bazı hatlarda düzenlemeler yaptı. Ayrıca belirlenen noktalardan ring seferleri yapılacak" denildi.

İETT'den yapılan açıklama şöyle:

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Anadolu ve Avrupa geçişler, Cumartesi günü saat 12:00'den itibaren geçişe kapatılacağından 34AS Avcılar – Söğütlüçeşme ve 34Z Zincirlikuyu – Söğütlüçeşme metrobüs hatları; Pazar günü etkinlik bitimine kadar Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahı, Çamlıca bağlantı yolundan Göztepe Köprüsü'ne gelerek E karayolu üzerinden Uzunçayır kavşağından dönerek Söğütlüçeşme istasyonuna gidecek. Metrobüs araçları Söğütlüçeşme – Zincirlikuyu arası geliş ve gidişlerde aynı güzergahı kullanacak.

Ring sefer yapılacak güzergahlar:

Üsküdar Marmaray – Fıstıkağacı – Bağlarbaşı - Capitol ring seferler

Üsküdar – Kuzguncuk - Astsubay Okulu ring seferler

Ayrılıkçeşme Marmaray – Karacaahmet – Zeynep Kamil – Capitol ring seferler

Uzunçayır -E5 - Altunizade ring seferler

Libadiye Alvarlızade Camii kavşağından Tünel - Altunizade ring seferler

15 ve 16 Temmuz günü sabaha kadar ek sefer yapılacak hatlar:

130A Deniz Harp Okulu - Kadıköy

11ÜS Sultanbeyli - Üsküdar

15ÇK Güzeltepe – Kısıklı - Kadıköy

15F Beykoz – Kadıköy

KM11 Aydınlı TOKİ – Ahmet Yesevi – Kartal Metro - Cevizli

KM29 Yenişehir – Marmara Ünv. Hst. – Kartal Metro

25G Sarıyer - Taksim

40 Rumeli Feneri – Garipçe - Taksim

336E Sultançiftliği - Eminönü

28YB Edirnekapı - Fatih - Beşiktaş

37YT Alibeyköy - Beyazıt

87 Topkapı – Edirnekapı - Taksim

65G Kağıthane – Gültepe - Şişli

142 Boğazköy – Avcılar Metrobüs

İŞTE ALTERNATİF YOLLAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklama şöyle: "15 Temmuz Şehitler Köprüsünde yapılması planlanan etkinlikler kapsamında 15 Temmuz 2017 Cumartesi günü saat 12.00'dan itibaren etkinlik bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar aşağıda belirtilmiştir.

Kapama noktası: O-1 Güney otoyolu yolu Esentepe Otobüs Duraklarından kapatılarak akım Büyükdere Caddesine ve Beşiktaş ayrımlarına yönlendirilmek suretiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne akım verilmeyecektir.

ALTERNATİFİ: Avrupa Yakasından Anadolu Yakası istikametine gitmek isteyen araç sürücüleri, Sarıyer-Levent ayrımından F.S.M. Köprüsünü ve Beşiktaş ayrımlarından Sahil Yolunu takip ederek Avrasya Tünelini kullanabilirler,

Kapama noktası :Kuzey Transit Yoldan gelen akım - TEM Çamlıca bağlantı yolu Ataşehir Yan yola verilecek, Yan yola verilen akım Ataşehir ayrımlarına yönlendirilerek Şehitler Köprüsü istikametine akım verilmeyecektir.

ALTERNATİFİ: Anadolu Yakasından Avrupa Yakasına gitmek isteyen araç sürücüleri, F.S.M Köprüsü - Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrasya Tünelini kullanabilirler,

Kapama noktası : D-100 Kuzey Karayolu ile Kadıköy Uzunçayır istikametinden gelen akım Güney Çamlıca TEM bağlantı yolu (Sabiha Gökçen Havalimanı ayrımları)'na yönlendirilerek 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne akım verilmeyecektir.

ALTERNATİFİ: Anadolu Yakasından Avrupa Yakasına gitmek isteyen araç sürücüleri, F.S.M Köprüsü- Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrasya Tünelini kullanabilirler,

Kapama noktası :Kısıklı Caddesinden (Altunizade Köprü Üstünden) D-100 Kuzey ve Güneye katılım kapatılacaktır.

ALTERNATİFİ: Kısıklı Caddesi - Nuhkuyusu Caddesi - D-100,

Kapama noktası: Mahir İz Caddesi - Altunizade Köprü girişi - Gold Bilgisayar önü Kısıklı istikameti kapatılacaktır.

ALTERNATİFİ: D-100 Güney yolu,

Kapama noktası: Tophanelioğlu Caddesi ile Fahrettin Kerim Gökay Caddesi kavşağından Tünel istikameti D-100 Kuzeye katılım kapatılacaktır.

ALTERNATİFİ: D-100 Güney yol,

Kapama noktası : Şile yolu Libadiye kavşaktan Vecdi Diker Tüneli istikameti kapatılacaktır.

ALTERNATİFİ: Libadiye Caddesi,Kapama noktası: Üsküdar Oymacı Sokak İle Kuşbakışı Caddesi Kavşağından Kuşbakışı Caddesi istikametine kapatılacaktır.

ALTERNATİFİ: Oymacı Sokak - Kısıklı Caddesi,

Kapama noktası: Üsküdar Gümüşyolu Caddesi ile Kuşbakışı Caddesi Kavşağından Gümüşyolu ve Kuşbakışı Caddesi istikametine kapatılacaktır.

ALTERNATİFİ: İcadiye Bağlarbaşı Caddesi-Kısıklı Caddesi,

Kapama noktası :Beylerbeyinden Boğaziçi Köprüsü Kuzeye katılım kapatılacaktır.

ALTERNATİFİ: Üsküdar Sahil Yolu - Fatih Sultan Mehmet Köprüsü,

Kapama noktası :Batı Ataşehir Botanik Bahçesi'nden Rıdvan Dedeoğlu Viyadüğü istikametine katılım kapatılacaktır.

ALTERNATİFİ: Çevreyolu Güney Yol-TEM Otoyolu,

Kapama noktası D-100 Kuzey yol Altunizade Köprüye katılım Millet Parkı istikameti kapatılacaktır.

ALTERNATİFİ: Kısıklı Caddesi,

Kapama noktası: Alemdağ Caddesi ile Ferah Caddesi Kavşağı Kısıklı istikameti kapatılacaktır.

ALTERNATİFİ: Alemdağ Caddesi-Bosna Bulvarı-Sütçü İmam Caddesi,

Kapama noktası :Üsküdar Fahrettin Kerim Gökay Caddesinden Bağlar Yolu Caddesi istikameti kapatılacaktır.

ALTERNATİFİ: Üçpınarlar Caddesi-Fahrettin Kerim Gökay Caddesi,

Kapama noktası : Üsküdar Kısıklı Emniyet Sokaktan Nurbaba Sokak Kavşağı Kısıklı istikameti kapatılacaktır.

ALTERNATİFİ: Yunus Emre Sokak,

Kapama noktası Kandilli Göksu Caddesi İle Hekimbaşı Çiftlik Caddesi Kavşağından Sahil istikametine kapatılacaktır.

ALTERNATİFİ: Hekimbaşı Çiftlik Caddesi Ümraniye istikameti-TEM Otoyolu,

Kapama noktası : Kuleli Caddesi Askeri Lisesi önünden Beylerbeyi istikametine kapatılacaktır.

ALTERNATİFİ: Vaniköy Caddesi-Kandilli Caddesi - Kandilli Göksu Caddesi-TEM Otoyolu,

Kapama noktası: Güzeltepe Caddesi İle Çengelköy Caddesi Kavşağından Beylerbeyi istikametine kapatılacaktır.

ALTERNATİFİ: Güzeltepe Caddesi-Bosna Bulvarı (Natoyolu),

Kapama noktası: Prof. Dr. Beynun Akyavaş Caddesi ile Güzeltepe Caddesi Kavşağı Sahil istikametine kapatılacaktır.

ALTERNATİFİ: Güzeltepe Caddesi-Bosna Bulvarı (Natoyolu),

Kapama noktası: Beylerbeyi Çamlıca Caddesi İle Abdullahağa Caddesi Kavşağından Sahil istikametine kapatılacaktır.

ALTERNATİFİ: Mehmet Akif Ersoy Caddesi-Bosna Bulvarı (Natoyolu),

Kapama noktası: BEYLERBEYİ ESKİ ÇINAR SOKAK İLE ABDULLAHAĞA CADDESİ KAVŞAĞINDAN SAHİL İSTİKAMETİNE KAPATILACAKTIR.

ALTERNATİFİ: Beybostanı Sokak-Mehmet Akif Ersoy Caddesi- Bosna Bulvarı (Natoyolu),

Kapama noktası: Kuzguncuk Mahallesi Abdullahağa Caddesi Deniz Eğt. ve Öğrt. Komutanlığı önü kavşaktan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altı tünel istikameti kapatılacaktır.

ALTERNATİFİ: Üsküdar Paşalimanı Caddesi Harem istikameti -Avrasya Tüneli - TEM Otoyolu,

Kapama noktası: Şehitler Köprüsü Büyükdere Caddesi katılım noktası kapatılacaktır.

ALTERNATİFİ: Şehitler Köprüsü istikametine kapatılacak, Balmumcu Kavşak'tan dönüş yaptırılıp ikinci - üçüncü köprü istikametine yönlendirilecek,

Kapama noktası: Şehitler Köprüsü Sait Çiftçi-Yıldız katılım noktası kapatılacaktır.

ALTERNATİFİ: Sait Çiftçi katılım'dan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine akım kapatılacak, Balmumcu istikametine verilerek ikinci - üçüncü köprüye yönlendirilecektir.

Not: 15 Temmuz 2017 Cumartesi günü yapılması planlanan etkinlikler süresince 15 Temmuz Şehitler Köprüsü METROBÜS trafiğine de kapatılacaktır".