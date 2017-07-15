CHP'li Eren Erdem'den 15 Temmuz şehitlerine saygısızlık!

CHP İstanbul milletvekili Eren Erdem, 15 Temmuz'la ilgili haddini aşan, FETÖ'cülerin ağzı ile bir tweet paylaştı...

15 Temmuz Destanı'nı sulandırmak, FETÖ'ye arka çıkmak için bugüne kadar birçok söylemine tanık olunan Eren Erdem yine Pensilvanya'nın propaganda söylemine sığındı ve 15 Temmuz için "kontrollü darbe girişimi" ifadesini kullandı...

15 Temmuz darbe girişimine kadar FETÖ'ye her türlü desteği veren sonrasında da 15 Temmuz ihanetini sulandırmak için elinden geleni yapan CHP İstanbul milletvekili Eren Erdem FETÖ'nün ağzıyla konuştu.

Erdem sosyal medya Twitter hesabından, ''Herkese güzel bir gün dilerim. Bugün 15 Temmuz kontrollü darbe girişiminin yıldönümü. Tüm şehitlerimize rahmet, gazilerimize şifa dilerim'' mesajını paylaştı.