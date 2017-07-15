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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'daki 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nın açılışını sabah yapacak

İHA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 15.7.2017 23:12 Güncelleme Tarihi: 15.7.2017 23:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'daki 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nın açılışını sabah yapacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan sabah 05.30 sıralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılacak "15 Temmuz Şehitler Anıtı" açılış için hazır.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'daki 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nın açılışını sabah yapacak
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