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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu millet senin gibi, ürkek, korkak değil

Giriş Tarihi: 15.7.2017 22:38 Güncelleme Tarihi: 15.7.2017 22:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu millet senin gibi, ürkek, korkak değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni'nde milyonlara seslendi. Konuşmasından Kılıçdaroğlu'na serp tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bu millet senin gibi, ürkek, korkak değil. Bu millette yürek var yürek. O yürek sende yok." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından ilgili bölüm şöyle:

"Hala "kontrollü darbe" diyorlar. Hale bak. Milletin şanlı direnişine kara çalmaya çalışıyorlar. Bu terbiyesizliktir, bu ahlaksızlıktır be.

Doğru, İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniyor o gece. Benim onbinlerce vatandaşım orada. Tanklar orada. Önce geliyor tanklarla konuşuyor. Konuşmanın ardından tanklar çekiliyor. Sonra bu Kılıçdaroğlu denen zat, oradan çıkıp Bakırköy'e gidiyor.

Biz Yenikapı toplantısına bu Kılıçdaroğlu'nu da davet ettik. Bilseydik etmezdik.

İnsan utanır, bu, 250 şehidimize saygısızlıktır, hakarettir. Bu millete saygısızlıktır, hakarettir. Bunu nasıl söylüyorsun?

Bu millet senin gibi, ürkek, korkak değil. Bu millette yürek var yürek. O yürek sende yok.

Bu mücadele ödleklerin mücadelesi değildir, vandalların mücadelesi değildir."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu millet senin gibi, ürkek, korkak değil
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