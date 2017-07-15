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Cumhurbaşkanı Erdoğan Şehitler Anıtı'nı açtı

Giriş Tarihi: 15.7.2017 22:54 Güncelleme Tarihi: 15.7.2017 23:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan Şehitler Anıtı'nı açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde 'Şehitler Anıtı'nın açılışını yaptı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Şehitler Anıtı'nı açtı
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