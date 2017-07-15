Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin 1'inci yılı nedeniyle Ulus'taki Birinci Meclis binası önünden TBMM'ye kadar süren "Milli Birlik Yürüyüşü" düzenlendi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı'nın ardından anma töreni başladı. 15 Temmuz şehitleri adına Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Ardından Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, dua okudu. Hainlerin Meclis'e attığı bombalar canlandırıldı, tüm şehitlerin fotoğrafları TBMM'ye yansıtıldı.

TBMM'deki törene Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, MHP lideri Devlet Bahçeli ile eski başbakanlardan Tansu Çiller de katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Türkiye'nin yakın tarihinde yaşadığı en büyük ihanet ve darbe girişiminin birinci yıl dönümünde bir araya geliyoruz. O gece hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Darbecilerin karşısına dikilen her bir vatandaşımıza şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.Türk milleti 15 Temmuz'da herhangi bir topluluk değil, kelimenin tam anlamıyla millet olduğunu, hem de nasıl bir millet olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Yaşadığı ülke, mensubu olduğu millet, özellikle de gençler konusunda ümitsizliğe düşmüş olanlar vardı. 15 Temmuz gecesi hep beraber gördük ki küllerin altında kor bir ateş yanıyor. Vakti, saati geldiğinde o kor ateş istiklaline ve istikbaline el uzatan herkesi yakıp kül eden bir aleve dönüşüyor.

Bir asır önce yedi düvelin bir araya gelip, tüm gücüyle yüklendiği Çanakkale'de herkesi şaşırtan bir zafere imza atmıştık. 15 Temmuz'da da yedi düveli arkasına alan bir ihanet çetesinin 40 yıllık planını 20 saate kalmadan bozarak tarihimize yeni bir zaferi nakşettik. Savaşlar, ordular arasında olur. Türk milleti 15 Temmuz'da ordulaşmış bir ihanet çetesine karşı yüreğindeki imanı ve çıplak elleriyle bir mücadele verdi

İDAM SLOGANLARINA YANIT

Ben sizle kanaatimi paylaştım. Parlamentoya gelir. Ben parlamentodan geçeceğine inanıyorum. Bana geldiğinde ben tereddütsüz onaylarım. Çünkü 250 şehidimizin ve milletimizin ahı var. Hans ne der george ne der ben dinlemem.

KILIÇDAROĞLU'NA KONTROLLÜ DARBE TEPKİSİ

Bugün baktım (CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu) konuşuyor ve konuşurken de hala bu olayı kontrollü bir darbe olarak ifade ediyor. Kimseyi aldatmayalım, bu olaya kontrollü darbe demek gerçekten bir nasipsizliktir, bu olaya kontrollü darbe demek nasipsizliğin ötesinde vurdumduymazlıktır. Siz bu milleti ne zannediyorsunuz Nasıl kalkar da buna kontrollü darbe dersiniz Siz yoksa bu sürecin hala böyle devam etmesini mi istiyorsunuz Kusura bakma, olağanüstü hal pazartesi günü Milli Güvenlik Kurulu gündemine gelecek, konuşacağız ve hükümetimize tavsiye kararını alacağız."

Kimse Pensilvanya'daki bu Feto'nun bütün kirli çamaşırlarını ortaya çıkarmaktan çekinmesin. Ne biliyorsa söylesin. Adını anmaktan çekinmesin. Çünkü biz Müslümanlar olarak iki kişi konuşuyorsak üçüncüye hainlerin kim olduğunu anlatmalıyız, öğretmeliyiz ki herkes bilsin.