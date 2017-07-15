Türkiye'nin en iyi haber sitesi

'nün boynuna ip geçirdiler

İHA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 15.7.2017 19:39 Güncelleme Tarihi: 15.7.2017 19:39
FETÖ'nün boynuna ip geçirdiler

Milyonlarca kişi '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' için 'ne doğru yürüdü. Vatandaşların ellerine aldıkları Türk bayraklarıyla çoluk çocuk demeden akın ettiği köprüye bir vatandaşın 'nün kuklasının boynuna ip geçirdiği görüldü.

Fetullahçı Terör Örgütü () tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminin birinci yıl dönümünde . Vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü törenleri için ellerinde bayraklarla Beylerbeyi'nden yola çıkarak 'ne kadar yürüdü. Yoğun güvenlik önlemi altında vatandaşlar, üst aramasının ardından köprüye alındı.

Yürüyüşe gelen vatandaşlardan birinin yanında sürükleyerek getirdiği Fetullah Gülen kuklası ise dikkat çekti. Boynuna urgan geçirilmiş, elleri zincirlenmiş terör örgütü başı Fetullah Gülen'in kuklasıyla vatandaşlar darbe girişimini protesto etti.

Kuklayı yapan vatandaş, "İzin verirlerse köprüye çıkaracağız, güvenlik noktasına bağlı. İnsanlar sadece bayrak sallayarak içini boşaltamıyor. Böyle simgesel şeyler istiyorlar, ellerinden gelip yapamayanlar da var mesela. Hiç olmazsa rahatlıyoruz bunu görünce. Bakalım alabilirsek bunu içeri, belki köprüde sallandırırız" şeklinde konuştu.

BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
FETÖ'nün boynuna ip geçirdiler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz