Kılıçdaroğlu, böyle bir günde bile “kontrollü darbe” iftirasını tekrarladı

FETÖ'ye adalet yürüyüşü nedeniyle eleştirilere hedef olan CHP lideri Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz sabahı kahvesi ve terliğiyle bir evin salonunda TV izlerken çekilmiş fotoğrafları nedeniyle sosyal medyada geçtiğimiz haftanın konusu olmuştu.

15 TEMMUZ'UN YILDÖNÜMÜNDE YİNE "KONTROLLÜ DARBE" İMASI

15 Temmuz şehitlerinin anıldığı oturumda kürsüye çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Meclis kürsüsünden defalarca açıklanan konuları 15 Temmuz'un karanlıkta kalan maddeleri gibi sıraları ve yine kontrollü darbe imasından bulundu. Kılıçdaroğlu'ndan sonra kürsüye çıkan MHP lideri Devlet Bahçeli ise Kılıçdaroğlu'na sert tepki göstererek "15 Temmuz'a kontrollü darbe demek aklın inkarıdır" dedi.

Bahçeli: "15 Temmuz'a kontrollü darbe demek aklın inkarıdır"

MHP GENEL BAŞKANI BAHÇELİ: 15 TEMMUZ'A KONTROLLÜ DARBE DEMEK AKLIN İNKARIDIR

Gazi Meclis TBMM'de 15 Temmuz Özel Oturumu'nda konuşan MHP lideri Bahçeli, "15 Temmuz FETÖ hain saldırısına korkusuzca direnen aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. İşgalcilerin karşısına dikilen gazilerimize şükran ve saygılarımı sunuyorum. Şüphe yok ki Türk milleti tarih boyunca nice badirelerin üstesinden gelmeyi başarmıştır" dedi. Bahçeli konuşmasında şunları kaydetti: 15 Temmuz bir darbe teşebbüsüdür. 15 Temmuz FETÖ kalkışmasına kontrollü darbe demek her şeyden aklın inkarı, yalın gerçeklerin imhasıdır. 15 Temmuz'da çatısı altında bulunmaktan onur duyduğumuz TBMM defalarca bombalanmıştır. Bir avuç yılan milletimize ateş saçmıştır. Tarih sayfalarını karıştırdığınız örneğine neredeyse hiç yaklaşmayacak alçaklık 15 Temmuz gecesinde yaşanmıştır.

KILIÇDAROĞLU ANMA TÖRENİNE KATILMAYACAK

Öte yandan CHP'den yapılan açıklamada Meclis'te gece yapılacak anma etkinliğine Kılıçdaroğlu'nun katılmayacağı duyuruldu.

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