Köprüde şehit olan vatandaşın cenazesi ertesi gün alınabildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşananlara ilişkin vatandaşların çektiği bir görüntüde, köprüde tankların yanına kadar gidip darbecilere direnirken şehit olan bir vatandaşın, askerlerin sabah saatlerinde teslim olmasının ardından, cenazesinin Türk bayrağına sarılarak tekbirler eşliğinde taşınması yer alıyor.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde 34 vatandaşın şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kalkışma gecesinden sabahına yaşananları içeren, cep telefonuyla çekilmiş yeni görüntüler ortaya çıktı.

Köprüyü kapatan darbecilerin halka ateş açma anlarının da kaydedildiği görüntülerde, yaralıların motosiklet ve ahşap paletler üzerinde taşınması da yansıdı.

Görüntülerde, darbecilerin karşısına Türk bayraklarıyla çıkan ve tekbirler getiren vatandaşların, yine Türk bayrakları üzerinde namaz kılıp dua etmesi de yer aldı.

Köprüdeki darbeci askerlerin teslim sabah saatlerinde teslim olmasının ardından, vatandaşların tankların üzerine çıkıp sevinç gösterilerinde bulunmasının da yansıdığı görüntülerde, vatandaşların özel harekat polislerine sevgi gösterisinde bulunma ve tankın üzerine çıkarak İstiklâl Marşı okuma anları da kaydedildi.

Görüntülerde, tankların yanına kadar gidip darbecilere direnirken şehit olan bir vatandaşın, askerlerin sabah saatlerinde teslim olmasının ardından alınabilen cenazesinin, Türk bayrağına sarılarak tekbirler eşliğinde taşınması yer alıyor.