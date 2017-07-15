Metin Hara'nın hakaret içeren tweetleri ortaya çıktı

Son günlerin çok konuşulan ismi Metin Hara'nın gezi parkı paylaşımları, sosyal medyada büyük ses getirdi. Hara'nın Gezi Parkı eylemlerinde attığı tweetleri ortaya çıkaran sosyal medya kullanıcıları Metin Hara'yı eleştirilerin hedefi haline getirdi.
Gezi Parkı olaylarında dönemin Başbakan'ı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan tweetlerinin ortaya çıkmasıyla sosyal medyada Metin Hara'ya büyük tepki gösterildi. Kitaplarında huzur, barış ve aşktan bahseden Metin Hara'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında attığı tweetlerinde kendisiyle çeliştiği görüldü.
İşte Metin Hara'nın büyük tepki gören tweetler'i...