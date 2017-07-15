Son dakika: İETT'den önemli açıklama

İETT'den yapılan açıklama şöyle:

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Anadolu ve Avrupa geçişler, Cumartesi günü saat 12:00'den itibaren geçişe kapatılacağından 34AS Avcılar – Söğütlüçeşme ve 34Z Zincirlikuyu – Söğütlüçeşme metrobüs hatları; Pazar günü etkinlik bitimine kadar Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahı, Çamlıca bağlantı yolundan Göztepe Köprüsü'ne gelerek E karayolu üzerinden Uzunçayır kavşağından dönerek Söğütlüçeşme istasyonuna gidecek. Metrobüs araçları Söğütlüçeşme – Zincirlikuyu arası geliş ve gidişlerde aynı güzergahı kullanacak.

Ring sefer yapılacak güzergahlar;

Üsküdar Marmaray – Fıstıkağacı – Bağlarbaşı - Capitol ring seferler

Üsküdar – Kuzguncuk - Astsubay Okulu ring seferler

Ayrılıkçeşme Marmaray – Karacaahmet – Zeynep Kamil – Capitol ring seferler

Uzunçayır -E5 - Altunizade ring seferler

Libadiye Alvarlızade Camii kavşağından Tünel - Altunizade ring seferler

15 ve 16 Temmuz günü sabaha kadar ek sefer yapılacak hatlar;

130A Deniz Harp Okulu - Kadıköy

11ÜS Sultanbeyli - Üsküdar

15ÇK Güzeltepe – Kısıklı - Kadıköy

15F Beykoz – Kadıköy

KM11 Aydınlı TOKİ – Ahmet Yesevi – Kartal Metro - Cevizli

KM29 Yenişehir – Marmara Ünv. Hst. – Kartal Metro

25G Sarıyer - Taksim

40 Rumeli Feneri – Garipçe - Taksim

336E Sultançiftliği - Eminönü

28YB Edirnekapı - Fatih - Beşiktaş

37YT Alibeyköy - Beyazıt

87 Topkapı – Edirnekapı - Taksim

65G Kağıthane – Gültepe - Şişli

142 Boğazköy – Avcılar Metrobüs