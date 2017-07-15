Vatandaşlar Sabah Gazetesi'nin önünde nöbette

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından tam 1 yıl geçti. FETÖ'cü bir grup askerin ülke demokrasinini ele geçirme girişimleri halk tarafından engellenerek, büyük bir zafere imza atıldı.

O hain gecede Sabah Gazetesi'nin Balmumcu binasının önünden geçen askerler camlara rastgele ateş açarak ilerledi.

Sabah binasının önünden anlamlı yürüyüş

Sabah Gazetesi'ne yapılan bu alçak davranışı unutmayan vatandaşlar bugün, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünde, gazetenin önünde toplanarak desteklerini gösterdiler.

15 Temmuz destanı .. Sabah gazetesi önünde toplanan İstanbul 'un Avrupa yakasındaki vatandaşlar "herşey vatan için" sloganlarıyla Beşiktaş a yürüdü. Oradan da vapurlarda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki tören alanına geçti. 7 den 70 ' e kadın -erkek, çocuk -yaşlı yüzlerce vatandaşın tek bir aşkı vardı vatan.

VATANIMIZ İÇİN NÖBET BİZDE

"Şehitler ölmez vatan bölünmez " diye bağıran vatandaşlar "Bu gece yüreklerimizle destan yazmaya geldik. Vatan söz konusu olunca gerisi teferruat. Cumhurbaşkanım yanındayız" diyerek duygularını aktarıyor. 4 yaşındaki oğlu İbrahim ile mitinge katılan Cem Çatı "Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Rahat uyusunlar vatanımız için nöbet bizde. Can bizde" diyor.

65 yaşındaki Ayşe Öztürk de yaşına rağmen yollarda. Öztürk "Vatan için Erdoğan için buradayım " diyor. Vapurda vatandaşlar tekbir sesleriyle boğazı çınlatıyor.

HERO YAZILI KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Üzerine hero yazan bir tişört giyen bir kişi ise vatandaşın büyük tepkisini çekti. Polis o kişiyi gözaltına aldı

İŞTE O FOTOĞRAFLAR VE GÖRÜNTÜLER:

15 TEMMUZ'UN YILDÖNÜMÜNDE VATANDAŞLAR NÖBETTE