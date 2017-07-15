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Yurdun 4 bir yanında lar okundu

Giriş Tarihi: 16.7.2017 00:14 Güncelleme Tarihi: 16.7.2017 00:51
Yurdun 4 bir yanında selalar okundu

Hain darbe girişiminin yıl dönümünde tüm Türkiye'de 90 bin camide okundu

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünde, saat 00.13'ü gösterdiğinde Türkiye'nin 81 ilindeki 90 bin camide lar okundu. Kocatepe Camii'nden de saat 00.13'ü gösterdiğinde sela sesleri yükseldi.
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Yurdun 4 bir yanında selalar okundu
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