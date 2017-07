15 Temmuz’da yeniden dirildik

***

***

***

BUGÜN NELER OLDU

Demokrasi tarihimiz açısından büyük bir gurur günü olan 15 Temmuz'un birinci yıldönümünü idrak ediyoruz. Meşum darbe teşebbüsünün ilk anlarından itibaren sokaklara, meydanlara, köprülere, kışla önlerine koşarak, göğüslerini tanklara, silahlara, bombalara siper ederek demokrasimize sahip çıkan milletimizin her bir ferdine şükran borçluyuz.Milletimiz, o gece tüm görüş ayrılıklarını bir yana koyarak, yekvücut halde darbe girişimini akamete uğratmıştır. Tıpkı bir asır önce Çanakkale'de, İstiklal Harbi'nde olduğu gibi, istiklaline, istikbaline ve iradesine canı pahasına sahip çıkmıştır.15 Temmuz, Türk milletinin adeta yeniden dirilişinin, yeniden şahlanışının tarihidir. Milli bayram ilan ettiğimiz 15 Temmuz, dünya demokrasi tarihi açısından da asla unutulmayacak bir kahramanlık destanıdır.O muhteşem direniş gecesinde yaşanan kahramanlık hikâyelerinin canlı şahidiyiz. O gece Ankara'da ve İstanbul'da tanklara meydan okuyan kadınlarımız ve erkeklerimizden, ihanet çetesinin oyunlarını bozan Ömer Halisdemir'e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'mize sahip çıkan milletvekillerimize varana dek herkes bu vatanın sahipsiz olmadığını göstermiştir.Asker elbisesi giymiş FETÖ mensubu hainler ve destekçilerinin nasıl bir ihanet içerisinde oldukları, gün ağardığında tüm çıplaklığıyla ortaya çıkmıştır. Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığımızın, Meclisimizin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin, Ankara Emniyet Müdürlüğümüzün bombalanması, ihanet çetesinin silah arkadaşlarını ve sivil halkı acımasızca kurşunlaması, tüm canlılığıyla halen hafızalarımızdadır.Yıldönümleri, anmanın yanı sıra, bir muhasebe, bir murakabe vesilesidir. 15 Temmuz'un birinci sene-i devriyesinin bu açıdan da önemli olduğunu düşünüyorum.Ülkeyi, milleti ve devleti yönetenler olarak, 15 Temmuz'da ve sonrasında yaşadıklarımızdan büyük dersler çıkardığımıza inanıyorum.15 Temmuz, kimlerin Türkiye'nin dostu ve müttefiki olduğunun, kimlerin demokrasiye sahip çıktığının anlaşılması bakımından bir turnusol kağıdı işlevi görmüştür. Bazı ülkelerin, bazı uluslararası kurumların zamana oynadıklarına, 'bekle-gör politikası" uyguladıklarına hep birlikte şahit olduk.Demokrasi havariliğine soyunarak her fırsatta insan haklarından ve hukuktan dem vuranların, 15 Temmuz'da darbeciler karşısında seslerini yükseltmediklerini gördük. Darbeyi kınayan beyanatların, mücadelenin kazananı belli olduktan sonra verilmesi asla tesadüf değildir.Daha da ötesi, darbe girişiminin milletimiz tarafından bertaraf edilmesi nedeniyle, söz konusu kesimlerin adeta bir hayal kırıklığı yaşadıklarını müşahede ettik.Bazı ülkelerin, 15 Temmuz gecesinden ders çıkarmak, hatalarını telafi etmek yerine, aynı dengesiz tavırlarını ısrarla sürdürmelerinden üzüntü duyuyoruz.250 insanımızı şehit eden ve 2 bin 193 vatandaşımızı yaralayan darbecileri aklamaya çalışan sözde raporlar, ülkemizden kaçan teröristlere adeta kucak açılması, bunun en somut örnekleridir.Darbe tehdidini kalıcı olarak ortadan kaldırmaya yönelik hukuki ve idari tedbirlerin insafsızca eleştirilmesi de aynı tavrın sonucudur.Biz, yapıcı eleştirilere her zaman kulak veren bir ülke olduk. Buna karşılık, iftira ve haksızlıklar karşısında da öteden beri sesimizi yükseltmekten çekinmedik. Bugün de vatandaşlarımızın güvenliğini, demokrasimizin geleceğini teminat altına almak için gereken her türlü tedbiri alma konusunda kararlıyız.FETÖ, PKK, DEAŞ başta olmak üzere, tüm terör örgütleriyle mücadelemiz elbette devam edecektir. Hukuk devletinin gereği olarak, suç işleyenlerden tabii ki hesap sorulacaktır. Mahkeme salonlarında şov yaptıklarını zanneden darbeciler, hem adalet önünde, hem milletimizin vicdanında hak ettikleri cezaya mutlaka çarptırılacaklardır.15 Temmuz destanının bu ilk yıldönümünde, kahraman milletimizin bir ferdi olmaktan gurur duyduğumu özellikle vurgulamak istiyorum. Bu vesileyle aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizden tedavileri sürenlere acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin ve gazilerimizin her birine, şahsım ve ülkem adına minnettarlığımızı ifade ediyorum.