‘Asil milletimin fedaisinin’ Şehadet makamı

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Temmuz'daki darbe girişimi sırasında darbeci general Semih Terzi'yi vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir
'in can verdiği yere anıtı dikildi. Halisdemir'in şehit olduğu yerdeki kanı muhafaza edilerek camla koruma altına alındı. Etrafına çiçekler konuldu, şehit düştüğü yere heykeli dikildi. Kahraman Halisdemir'in memleketi Niğde'de bulunan kabri yıl boyu olduğu gibi dün de ziyaretçi akınına uğradı. Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesi Konya'dan Kilis'e, Bilecik'ten Şanlıurfa'ya ülkenin dört bir yanından gelen 7'den 70'e çok sayıda vatandaşı ağırladı. Fransa'da yaşayan Davut Çavdar da (37) tatil için geldiği memleketinde Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Şanlıurfalı 8 yaşındaki Sara Çıplak da tarlalarda çalışmak için geldikleri Niğde'de Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret ettiklerini dile getirdi. Küçük Sara, "O bir kahraman, bütün polislerimizi, ülkemizi o korudu. Onunla gurur duyuyoruz. Ömer Halisdemir bizi hep korudu anamız, babamız oldu. Onu çok seviyoruz, onunla gurur duyuyoruz" dedi. İstanbul Arnavutköy'den yola çıkan 250 bisikletli de dün Şehit Ömer Halisdemir'in mezarına ulaştı. 15 Temmuz kahramanının babası Hasan Hüseyin Halisdemir tarafından karşılanan bisikletliler, kahramanın mezarı başında dua etti.
Binlerce vatandaş dün Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesine akın edip, şehit Ömer Halisdemir'in kabrinde dua etti. Kahramanın babası Hasan Hüseyin Halisdemir ve kardeşi Soner Halisdemir ziyaretçileri karşıladı.
YÜREKLERE KAZINAN SATIRLAR
Ankara
Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığı bahçesine dikilen heykelin kaidesine, "Bu anıt 15 Temmuz 2016 gecesi Türkiye Cumhuriyeti devletinin birlik ve beraberliğine kasteden, milletin istikbalini ele geçirmeye çalışan darbeci hainlerin elebaşısını, Özel Kuvvetler Komutanı'nın "Sana vatanımız ve milletimiz adına tarihi bir emir veriyorum. Tuğgeneral Semih Terzi vatan hainidir. Onu karargâha girmeden öldür" emri gereği şehadet uğruna, vatanı ve millet adına tereddüt etmeksizin gözünü kırpmadan vurarak ülkemizi uçurumun kenarından alıp kaderini değiştiren kutsal sancağımızı yere düşürmeyen, canını hiçe sayarak bedenini hainlere siper edip mübarek şehit kanının muhafaza edildiği bu yerde şehadete ulaşarak bayraklaşan, aziz milletimin bekçisi ataları gibi destan yazan bordo bereli, asil milletimin fedaisi, vatanımın güzel evladı Ömer Halisdemir'in yarattığı ölümsüz ruha olan inancımızı, bu vatanın evlatlarına olan umudumuzu, nesiller boyu anlatmak ve sonsuza kadar yaşatmak için dikilmiştir" yazıldı.