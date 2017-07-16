Binler SABAH’ın önünde buluştu

Darbeci hainlerin 15 Bir yıl sonra aynı yerde Temmuz gecesi susturmaya çalıştığı ve kurşunladığı SABAH gazetesi
ni o gece savunmaya gelen okurlar dün de "Milli Birlik" yürüyüşünü gazete binası önünden başlattı. Gazete önünde toplanan binlerce vatandaş "Her şey vatan için" sloganlarıyla tören alanına yürüdü. Ellerinde Türk bayrakları ve "Hakimiyet milletindir" yazılı pankartlarıyla buluşan binlerce kişi 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı korudukları SABAH binası
nın önünde demokrasi sloganları atarak bir müddet bina önünde bekledi. Kalabalığın toplanmasıyla birlikte Beşiktaş'a doğru yürüyen binlerce kişi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne doğru yürüyüşe başladı. 15 Temmuz gecesi teröristler iki kez SABAH binasını kurşunlamış, gece yarısı saat 00:15 sularında gazetenin önüne gelen FETÖ'cü teröristler, binaya girmek istemiş ancak güvenlik görevlileri ve vatandaşların büyük tepkisiyle karşılaşınca bölgeden geri çekilmek zorunda kalmıştı. Geri püskürtmenin ardından 03:00 sularında 4 araç ile yeniden gazete önüne gelen FETÖ'cü hainler, kalabalığa aldırmadan havaya ateş açma bahanesiyle binaya saldırmıştı. Binanın camlarındaki kurşun delikleri, yaşanan alçaklığın simgesi olmuştu.