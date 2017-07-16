Bir yıl sonra aynı yerde

BUGÜN NELER OLDU

FETÖ'CÜhainlerin darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaralanan Safiye Bayat, aynı kıyafetleriyle bir yıl sonra aynı noktaya geldi. Bayat duygularını şöyle anlattı: "Şehitlerimizi anmak çok heyecan verici. Onlara dua ediyorum. Kanımızın aktığı yerdeyiz Allah şu an burada bizimle. Burası gerçekten kutsal bir mekan. Gelirken geçerken dualarınızı esirgemeyin." 15 Temmuz'un simgelerinden Şerife Boz ile eşi Şenol Boz da köprüdeydi. Şerife Boz, "Onlar demokrasiyi hiçe sayarak tanklarımızı, jetlerimizi çalarak, halkımızın üstüne ateş ettiler. Cumhurbaşkanımızı sandık başında yenemeyecek güçler darbe girişiminde bulundu. Halkı hiçe sayanlara, sonsuza kadar unutulmaz bir ders verdi" dedi. Tekerlekli sandalyesiyle gelen Ayşenur Tolun ise "Bacağımdan ve omurgamdan vuruldum. Bugün belden aşağımı hissetmiyorum. Ne mutlu bize ki darbecilere fırsat vermedik" diye konuştu.