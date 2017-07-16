CHP'li vekil 15 Temmuz tebriğini hazmedemedi!

15 Temmuz'da düzenlenen kanlı darbe girişiminin yıldönümünde şehitler dualarla anıldı.

ERDOĞAN'IN SES KAYDI

00.13'te Türkiye genelinde selalar okunmaya başladı. Bu sırada Turkcell hattından arama yapanlar ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesini duydu.

2,5 SANİYELİK MİLLİ TEBRİĞİ BİLE HAZMEDEMEDİ

Erdoğan, ses kaydında ''Cumhurbaşkanınız olarak 15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Gününüzü tebrik ediyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sıhhat ve afiyet diliyorum.'' ifadelerini kullandı.

"TELEFONDA BİLE KARŞIMIZA ÇIKIYOR"

Telefon aramalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ses kaydının çıkması CHP'yi rahatsız etti. Konuyla ilgili tweet atan CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, ''Yeter be... Telefonda bile karşımıza çıkıyor... Bu kadar hakaretin üstüne bu nedir be... Kabus gibi.." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sesli 15 Temmuz mesajı