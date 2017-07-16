Destan ATV ve A Haber’den izlendi!

FETÖ'cü hainlerin ölüm kustuğu o günden bu yana, Turkuvaz Gurubu'na bağlı ATV, A Haber ve A News kanalları gece gündüz demeden, 15 Temmuz darbe girişiminde yaşananları, destanın ölümsüz kahramanlarını ve o geceye dair tanıklıkları aralıksız ekrana taşıdı.

BİR İLK: 121 NOKTADAN CANLI YAYIN

Bir yıl boyunca, her geçen gün ortaya çıkan yeni görüntü, bulgu ve bilgiler ışığında hazırlanan şehit portreleri, darbeci hainlerle ilgili devam eden soruşturmalar, özel haber, analiz ve dosya haberler halinde Türk izleyicisiyle buluştu. Son olarak önceki gün, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gerçekleşen tarihi buluşmada ise büyük bir başarıya imza atıldı. 15 Temmuz destanının yıldönümü için yapılan anma etkinlikleri başta olmak üzere, ATV – A Haber – ANews ortak yayınında hem yurt içi (81 il) hem de yurt dışı, toplam 121 noktadan canlı bağlantılar yapıldı.

MİLLET ATV- A HABER'DEN İZLEDİ!

Türk televizyon tarihinin en kaliteli yayın içeriğiyle, haberleri ve dinamik canlı bağlantılarıyla iyi bir sınav veren ATV – A Haber – ANews ortak yayını, izleyiciden de tam not aldı. Ortak yayın, Türkiye'de yayın yapan kanalların reyting ölçümlerinde, tüm kategorilerde (Total –Ab–Abc-1) rakiplerini açık ara geride bırakarak birinci oldu.