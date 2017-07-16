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Diyarbakır Diyarbakır olalı böyle yürüyüş görmedi

İHA

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Giriş Tarihi: 15.7.2017 20:14 Güncelleme Tarihi: 16.7.2017 04:11
Diyarbakır Diyarbakır olalı böyle yürüyüş görmedi

15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde Diyarbakır’da yer gök kırmızı beyaza büründü. On binlerce kişinin katıldığı yürüyüşte kahrolsun PKK, şehitler ölmez vatan bölünmez sloganları atıldı. Yürüyüşte 250 metrelik Türk bayrağı taşındı.

Diyarbakır'da 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen yürüyüşe on binlerce kişi katıldı. 250 metrelik Türk bayrağının taşındığı yürüyüşte kahrolsun PKK, şehitler ölmez vatan bölünmez sloganları atıldı.

15 Temmuz darbe girişimi nedeni ile Diyarbakır'da yürüyüş düzenlendi. Kayapınar ilçesinde bulunan Medya Kavşağı'nda toplanan kalabalık, güvenlik güçleri tarafından aramalarının yapılmasından sonra yürüyüşün yapılacağı caddeye yöneldi. Saat 16.30'da başlayan yürüyüşün en önünde Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla yer aldı.

ON BİNLERCE KİŞİ TÜRK BAYRAKLARI İLE YÜRÜDÜ
Medya Kavşağı'nda başlayan yürüyüşe, on binlerce vatandaş Türk bayrakları ile destek verirken, bazı vatandaşlar da evlerinde salladığı Türk bayrakları ile destek verdi. Yürüyüşte vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine sloganlar atarken, FETÖ ve PKK'ya ateş püskürdü. Vatandaşlar şehitler ölmez vatan bölünmez sloganları ile 15 Temmuz Şehitler Parkı'na gelerek yaklaşık 10 kilometrelik yürüyüşlerini noktaladı.

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Diyarbakır Diyarbakır olalı böyle yürüyüş görmedi
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