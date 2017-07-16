Hıncal Uluç: Şimdi zaman son satılmış temizlenene kadar savaş zamanı

Sizden bir şey rica ediyorum. Şu an..

Hemen..

Gazeteyi ya da internetten okuyorsanız o nesneyi elinizden bırakın. Arkanıza yaslanın..

Gözlerinizi kapayın ve düşünün.. Sadece düşünün..

Geçen sene dünün gecesinde başlayan o "Kalkışma" başarıya ulaşsaydı, bugün nerde ve ne halde olurdunuz?.

(...)

Bir yılımız, o mel'un kalkışmayı planlayan ve uygulamaya koyanlarla mücadele etmek, bilinenleri yargının ellerine teslim etmek, kaçanları kovalamakla geçti..

"Bitti" diyen var mı içimizde?.

En tepedeki Cumhurbaşkanı'ndan, sokağın köşesinde elini açmış bekleyene "Bitti" diyen var mı?.

Yok!.. Çünkü, adamlar nerelere, nasıl sızmışlar, nerelere gelmişler!. Hâlâ çevremizde dolaşan "Kendimden şüphe ederim, ondan etmem" dediğimiz biri, onlardan çıkabilir..

Çıkmadı mı?.

Hâlâ çıkmıyor mu?.

En sonuncu kalıntı da temizlenene dek, "Bitti" demek mümkün mü?.

(...)

Şimdi, yürek birliği içinde olma zamanı..

Şimdi o mel'un tehlikeyle "Topyekûn Savaş" zamanı..

Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkmaya, yok etmeye kararlı o kör cepheyle, son adamlarına dek savaş zamanı..

Tek kişi bile bırakmadan bu savaşı kazanmak zorundayız.. Çünkü karşımızda kökü dışarda, büyük yabancı gizli servislerce beslenen, organize edilen ve "Kör inançlar"ı kullanan bir organizasyon var..

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