Mustafa Altıoklar Almanya'ya kaçmış

15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinliklerinin yapıldığı sırada bu durumu hazmedemeyen kişiler içlerinde besledikleri kin ve nefreti kusmaya başladı.

Bunlardan birisi de yönetmen Mustafa Altıoklar. Twitter hesabından küstahça bir açıklama yapmaktan kendisini alıkoyamayan Altıoklar, Türk halkına iğrenç bir şekilde hakaret etti.

Milyonların büyük bir coşku ile şehitlerimizi ve yazılan destanı unutturmamak ve anmak için sokaklara yollara döküldüğü bugünde Mustafa Altıoklar, attığı çirkin mesajla büyük tepki gördü.

İşte yönetmen Altıoklar"ın Twitter"dan yaptığı o çirkin açıklama;



"Sahte darbenin bayramini kutlamak kadar büyük gerizekalilik... Ne hale getirdiniz ülkemin mazlum halkini? Maymun ettiniz maymun"

ALMANYA'YA KAÇMIŞ

Mustafa Altıoklar hakkında bu mesajı ardından İstanbul Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Altıoklar hakkında gözaltı karatı verildi. Emniyetin gözaltına almak istediği Altıoklar'ın Almanya'ya kaçtığı anlaşıldı.